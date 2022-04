Il premier Draghi positivo al Covid in quarantena a Città della Pieve

MAGIONE – Mario Draghi è positivo al Covid-19 ed è in quarantena nella sua casa di Città della Pieve. Il presidente del Consiglio, infatti, era in Umbria già da alcuni giorni con gran parte della famiglia per trascorrere le festività pasquali. Intorno all’ora di pranzo di lunedì 18 aprile è arrivata la notizia della sua positività asintomatica. Il sindaco del borgo umbro, Fausto Risini, ha detto che “col presidente Draghi ci siamo fatti gli auguri pasquali via WhatsApp qualche giorno fa, ci siamo un po’ stupiti perché non lo abbiamo visto a Messa per Pasqua, di solito viene sempre. Nel pomeriggio chiederò lo stato di salute del premier: il sindaco è responsabile anche della salute dei cittadini, figuriamoci se non lo sono per il presidente del Consiglio”.