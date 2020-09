Il premier Conte a Norcia per visitare la nuova scuola

NORCIA – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato martedì mattina a sorpresa a Norcia in visita privata alla nuova scuola superiore temporanea ‘De Gasperi- Battaglia’. Il premier ha visitato le aule e ha incontrato sul piazzale antistante il plesso alcuni studenti. Il premier si era occupato in prima persona del progetto dopo che a inizio anno, prima del lockdown, la preside Rosella Tonti, insieme a una delegazione di alunni e docenti era andata Palazzo Chigi per protestare sulla lentezza dei lavori. In quell’occasione Conte si era impegnato per portare a termine il cantiere in pochi mesi. La nuova scuola è stata inaugurata ieri in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Impegno “Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno”, ha detto il premier al termine della visita alla scuola superiore di Norcia. “Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari – ha aggiunto – ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo”.

Sofferenza Con Conte a Norcia anche il commissario straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, il sindaco Nicola Alemanno, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e la dirigente scolastica Rossella Tonti. Conte ha salutato ed è entrato nella nuova scuola, poi ha incontrato i ragazzi nel cortile: “Questa è una comunità scolastica doppiamente sofferente per il sisma e per il covid. Per questo ho voluto dedicare la mia prima uscita qui. Non è solo un fatto simbolico ma sostanziale, di vicinanza. C’è tutta la solidarietà del governo a una comunità, visto che la scuola è simbolo di rilancio. Noi partiamo da qui anche per rilanciare la ricostruzione del dopo terremoto”. Gli studenti dell’istituto superiore, l’unico di Norcia, sono rientrati nelle aule ieri, dopo quattro anni di lezioni tra moduli e container.

Recovery fund “Il piano Next generation you è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore”, ha detto Conte parlando con gli studenti. “Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa” ha aggiunto. “L’Italia sta facendo il suo piano nazionale – ha detto ancora – e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento. E’ molto bello che a livello europeo – ha sottolineato il premier con gli studenti – quando hanno pensato a questo grande piano d’intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation you”.