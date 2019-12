Il perugino Nicola Gargaglia conquista i giurati e la finale di ‘All together now’

PERUGIA – Operazione rilancio riuscita per Nicola Gargaglia. Il cantautore perugino, che era diventato noto al grande pubblico per aver preso parte ad Amici, salvo poi far perdere le sue tracce a livello discografico, dopo il primo turno, ha superato anche la semifinale di All Together Now, il talent show di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, che ha come presidente di giuria J AX e che l’anno scorso ha visto l’orvietana Martina Maggi sfiorare la vittoria ed ora approda alla finale di giovedì prossimo.

Sacerdote Gargaglia, opposto in una sfida diretta contro il sacerdote siracusano don Giuliano Gallone, si è esibito sulle note di ‘Le persone inutili’ di Paolo Vallesi, collezionando 93 voti e dunque superando nettamente il religioso, che aveva scelto ‘Occidentali’s Karma’ di Francesco Gabbani. Fra i 100 giurati alcuni nomi noti: Silvia Mezzanotte, Iva Zanicchi, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, Mietta, Fernando Proce, Alessia Fabiani, Chiara Canziani, Davide Papasidero, Marcella Ovani delle Lollipop, Senhit, già rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, Ronnie Jones, Melita Toniolo, Antonella Lococo, Cristiano Malgioglio e il fratello di J AX, il rapper Grido.