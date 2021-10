Il perugino Blind fra i 46 giovani in corsa per un posto a Sanremo 2022

PERUGIA – Il rapper perugino Blind, al secolo Franco Rujan sogna un posto a Sanremo 2022. Il suo nome è infatti fra i 46 della lista diffusa dalla Rai nell’ambito di Sanremo Giovani, uno dei due concorsi di accesso al Festival. Con l’abolizione della categoria Nuove proposte, sono in palio due posti per l’Ariston insieme agli altri 22 Big. Se li giocheranno 8 fra questi artisti, più i 4 che usciranno da Area Sanremo, l’accademia del Festival, in un galà trasmesso su Rai 1 il prossimo 15 dicembre.

Da X Factor al disco di platino

L’artista di Ponte San Giovanni, origini rumene, che proprio l’altro giorno è stato protagonista di uno scherzo del programma “Le Iene”, è divenuto famoso lo scorso anno, col terzo posto ad X Factor, nel team Emma ed ha già vinto il disco di platino col singolo “Cuore Nero”. Ha presentato un brano dal titolo “Non mi perdo più”. Ritroverà alcuni suoi compagni di avventura nel talent, i fiorentini Manitoba e l’altra rapper Mydrama.

Quanti “big” in gara

Ma sono diversi i nomi noti: da Enula, già vista ad Amici, a Giulia Mutti e Thomas Cheval, già finalisti a Sanremo Giovani, passando per Matteo Faustini, già protagonista ad X Factor UK ed Elasi, nome emergente del cantautorato italiano, finalista a Musicultura 2021. Ma il nome più suggestivo è quello di Angelina Mango, figlia di Pino Mango e Laura Valente.

Le audizioni

I 46 selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla Commissione Artistica presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis. In palio, come detto, otto posti per la finale.