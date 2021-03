Il Perugia vede Firenze… e torna da Padova senza punti

PADOVA (4-3-3): Vannucchi, Gasbarro, Della Latta, Germano, Ronaldo, Firenze (36′ st Kresic), Hraiech, Nicastro (18′ st Paponi), Rossettini, Curcio, Chiricò (18′ st Jelenic). A disp.: Voltan, Merelli, Mandorlini, Santini, Hallfredsson, Vasic, Biasci, Andelkovic, Pelagatti. All. Raffaele Longo (Mandorlini squalificato)

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Favalli (33′ st Murano), Sgarbi, Angella, Elia, Burrai, Melchiorri (33′ st Bianchimano), Sounas (33′ st Di Noia), Falzerano (8′ pt Minesso), Cancellotti, Kouan (18′ st Moscati). A disp.: Bocci, Minelli, Monaco, Crialese, Vanbaleghem, Vano. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Andrea Colombo di Como (Rosario Caso di Nocera Inferiore – Roberto Terenzio di Cosenza) IV° ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova

RETI: 27′ st Firenze

NOTE: ammoniti Nicastro, Rossettini, Gasbarro. Espulsi al 30′ pt il vice allenatore del Perugia Accursi e il Direttore Sportivo del Padova Sogliano per proteste, al 37′ st il team manager del Padova per proteste.

PADOVA – Niente da fare per il Grifo all’Euganeo. A essere soddisfatto per i tre punti conquistati sul proprio terreno di gioco è il Padova. La sconfitta arriva come un fulmine a ciel sereno. In una gara assai equibrata, è bastata una disattenzione della difesa perugina per far esultare i veneti. Serviva un approccio diverso in una gara così importante. Non c’è da farne una tragedia ma ci si poteva aspettare di più.

Primo tempo La gara inizia con una cattiva notizia per la formazione ospite: all’8′ Falzerano causa infortunio è costretto a lasciare il campo ed entra Mineso al suo posto. Al 17′ il Grifo si porta in avanti: Melchiorri lancia in avanti per Favalli che manda fuori la sfera. Al 19′ Padova pericoloso sugli sviluppi di un corner battuto da Chiricò: Rossettini incorna e Fulignati è pronto a respingere il tentativo veneto. Al 23′ la squadra di casa prova a ingranare la marcia, ma Angella devia in corner un tiro al volo di Firenze. Nei minuti successivi avvengono due occasioni per gli umbri. Al 34′ Burrai prova a cercare la porta direttamente da punizione con Vannucchi che salva il tutto tuffandosi. Al 37′ Favalli tira dalla distanza e l’estremo casalingo respinge. Al 43′ dal limite è Elia a provarci e Vannucchi para ancora.

Secondo tempo Si torna in campo con gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione. Al 61′ Melchiorri prova a fraeeggiare con Kouan ma viene stoppato dalla difesa avversaria. Al 73′ gli euganei si portano in vantaggio. Germano crossa da destra, la palla va a Della Latta che la dona a Firenze che non ha alcuna difficoltà a mettere a rete. All’81’ i grifoni cercano la reazione con Elia che incornando manda la sfera out. La squadra ospite non trova la giusta condizione per riportare in parità l’incontro e a festeggiare è il Padova.