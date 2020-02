Il Perugia torna in campo lunedì, cresce l’attesa per la sfida contro l’Empoli

PERUGIA – Si torna a battagliare sul manto erboso del Curi. Al termine di una settimana incandescente i grifoni scenderanno in campo domani contro l’Empoli.

Le prime sfide fra Perugia ed Empoli disputate in terra umbra hanno visto sorridere i biancorossi. Addirittura furono 5 le vittorie nelle prime 8 gare.

Il primo confronto in assoluto risale alla stagione 1941/1942, ed il campionato era quello di Serie C. In quell’occasione il Perugia si impose 2 a 1 grazie alle reti al 32′ di Zucchero e al 40′ di Mazzetti.

Il 19 ottobre del 1947 nel campionato di Serie B ancora una vittoria del Grifo. Al 27′, Serone firmò la rete del definito 1-0 per il Perugia. La prima vittoria degli ospiti arrivò nella stagione 1950/51 dove i toscani si imposero per 1-4.

Uno dei protagonisti di questa particolare sfida è stato Castagner che partecipò con la terza rete del definitivo 3-0 della stagione 1961/62 e fu decisivo con il suo gol al novantesimo minuto nella stagione 1963/64 con il quale il Grifo ottenne la vittoria per 1-0.

Tra la metà degli anni ’60 e la metà degli anni ’80, il Perugia contro l’Empoli ha collezionato due vittorie e tre pareggi. La stagione 1998/99 coincide con un’altra vittoria in casa del Grifo (3-1 grazie alle reti di Zalayeta, Tedesco, Petrachi e Bucchi). Le ultime quattro sfide in casa biancorossa hanno visto tre vittorie dell’Empoli e un pareggio.

Lunedì 24 febbraio 2020 si giocherà la diciassettesima sfida tra le due squadre in terra umbra; ad oggi il bilancio è di 7 vittorie del Perugia, 5 pareggi e 4 vittorie dei toscani.