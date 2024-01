Il Perugia torna al successo: tris del Grifo alla Lucchese

PERUGIA (3-4-2-1): 12 Adamonis, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (24′ st 21 Cudrig), 15 Dell’Orco, 20 Ricci (4′ st 4 Iannoni), 24 Torrasi, 28 Kouan, 45 Sylla, 71 Bozzolan (1′ st 3 Cancellieri). A disp: 1 Abibi (GK), 22 Furlan (GK), 14 Bezziccheri, 16 Bartolomei, 18 Acella, 26 Santoro, 73 Polizzi, 94 Mezzoni, 95 Viti. All.: Alessandro Vittorio Formisano

LUCCHESE (4-2-3-1): 22 Chiorra, 2 Alagna, 7 Rizzo Pinna, 8 Tumbarello, 14 Quirini, 20 Fazzi, 30 Cangianiello (14′ st 17 Djibril), 45 Yeboah, 72 Visconti (30′ st 99 Magnaghi), 77 Guadagni (26′ st 19 Russo), 97 De Maria. A disp.: 1 Coletta (GK), 12 Berti (GK), 3 Perotta, 6 Tiritiello, 9 Romero, 11 Sueva, 25 Cuochi, 38 Leone. All.: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli (Santino Spina di Palermo-Andrea Maria Masciale di Molfetta) IV° UFFICIALE: Mario Perri di Roma 1.

RETI: 35′ pt Ricci, 28′ st Paz, 47′ st Sylla

NOTE: leggera pioggia. Presenti 3138 spettatori (di cui 236 ospiti). Ammoniti Bozzolan, Guadagni, Quirini, Tumbarello

PERUGIA – Il Perugia torna a vincere e finalmente anche a convincere. Grande prova per i grifoni nella prima giornata di ritorno contro la Lucchese. Gli uomini di Formiano scendono in campo col coltello tra i denti, stendono i toscani e celebrano un successo frutto di un grande lavoro corale. Arriva Sylla e cambia la musica. Il gigante senegalese dà più sicurezza e rende più frizzante il reparto avanzato. Menzione speciale anche per Matos, che dopo un periodo grigio ha proposto una buona prestazione che mancava da tempo. La sosta e l’innesto di platino sono stati salvifici per i grifoni, con l’augurio che la crisi sia ormai alle spalle.

Primo tempo

Prima del calcio d’inizio viene dedicato un commovente minuto di silenzio alla memoria di Domenico “Mimmo” Pucciarini, storico capo degli ultrà del Perugia venuto a mancare nella giornata di Capodanno. Come da previsioni della vigilia Sylla viene schierato dal primo minuti. Nell’undici iniziale torna anche Torrasi. Yeboah per gli ospiti al 4’ centra in pieno il palo della porta perugina. Al 13’ Matos mangia letteralmente il gol del vantaggio, allargando troppo di sinistro su assist. Sylla serve alla perfezione Ricci al 15’; Chiorra salva con una gran parata in corner. Al 19’ un tentativo di Vulikic si spegne sul fondo. Brividi per i padroni di casa al 23’: su corner per gli ospiti Yeboah va in rete; la traiettoria è irregolare e il signor Mirabella annulla in seguito alla segnalazione di uno dei due assistenti. Al 33’ giallo per Bozzolan per fallo su Tumbarello. Il risultato si sblocca in favore dei grifoni al 35’. Tutto parte da una punizione disastrosa battuta dalla Lucchese; parte Matos che serve Sylla, il senegalese passa a Ricci e il 20 degli umbri la spedisce sulla destra non lasciando scampo all’estremo rossonero. Adamonis cattura uno spiovente da calcio d’angolo al 41’. Gli dei del pallone graziano al 43’ i locali: punizione battuta da Rizzo Pinna; la sfera becca il palo interno. Al 46’ si va alla pausa.



Secondo tempo

In inizio di ripresa Formisano manda in panchina Ricci (a causa di un risentimento muscolare) e Bozzolan, mettendo dentro Iannoni e Cancellieri. Assist di Matos per Paz al 52’: Chiorra devia e il pallone si scaglia sul legno; sulla ribattuta c’è Sylla che insacca ma la rete viene annullata per posizione irregolare. Al 58’ tra i cattivi finiscono Quirini e Guadagni. Gorgone al 60’ inserisce Djibril al posto di Cangianiello. Al 62’ viene ammonito Tumbarello. Qualche istante più tardi nel Grifo esce Matos per Cudrig, per la Lucchese fuori Guadagni e dentro Russo. Al 73’ ecco il bis biancorosso: Sylla la consegna a Paz che con un destro micidiale firma il 2-0. Magnaghi prende il testimone da Visconti al 76’. Giallo pure per Fazzi. All’80’ Sylla incorna ma la spedisce fuori di un soffio. All’81’ Cudrig non riesce nelle proprie intenzioni e vede sfilare fuori il pallone. Adamonis all’86’ cattura un tiro di Rizzo Pinna. La difesa biancorossa spazza via un corner ospite all’87’. Al 92’ Cancellieri offre un pallone d’oro per Sylla: il bomber ex Vis Pesaro supera senza problemi Chiorra e fa scendere il sipario sull’incontro siglando il definitivo 3-0.