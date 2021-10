Il Perugia sulla…via del mare, Alvini: “A Lecce per migliorarci ancora”

PERUGIA – Il Grifo è partito alla volta del Salento per affrontare domani pomeriggio (ore 14) il Lecce allo stadio di Via del Mare. Sarà un altro incontro dal grande valore per la formazione biancorossa, chiamata a confermare il buon momento che sta vivendo.

Migliorare sempre

“Arriviamo da una settimana dove la squadra ha lavorato per volersi migliorare”: ha affermato l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini. Il tecnico dei grifoni ha parlato anche della vittoria col Brescia: “Uscito da una partita devi saperla analizzare e trarre spunti. Io non parlo di continuità ma di miglioramenti, quelli che mi aspetto anche sabato”.

Avversari

“Il Lecce è una squadra importante – ha detto il mister – Noi però guardiamo sempre a noi stessi e al percorso che stiamo facendo. Mi aspetto ulteriori passi avanti da una squadra che è matura e consapevole di quello che ci aspetta”.

Formazione

“Dobbiamo valutare le condizioni di Matos e Ferrarini – ha dichiarato Alvini – Come sostituto di Lisi sulla sinistra possono giocare Falzerano, Righetti o anche Zanandrea. Farò delle scelte e mi fido ciecamente di chi giocherà”. Vivere il presente “Dobbiamo pensare solo a crescere – ha concluso il mister – L’obiettivo non cambia, semplicemente se continuiamo così lo raggiungeremo più velocemente. Ragioniamo giorno dopo giorno”.