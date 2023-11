Il Perugia stecca al Del Conero, a niente serve il gol di Seghetti: arriva la prima sconfitta stagionale (2-1)

ANCONA-PERUGIA 2-1 (0-0)

ANCONA (4-3-3): 32 Perucchini, 3 Martina, 4 Cella, 8 Gatto (38′ st 99 Basso), 10 Energe (29′ st 72 Mattioli), 11 Cioffi (29′ st 80 Gavioli), 20 Kristoffersen (14′ st 7 Peli), 21 Paolucci (14′ st 6 Nador), 23 Clemente, 30 Pellizzari, 94 Saco. A disp.: 12 Vitali (GK), 22 Testagrossa (GK), 13 Marenco, 19 Agyemang, 31 Dutu, 34 Radicchio, 70 Barnabà. All. Gianluca Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): 12 Adamonis, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz (22′ st 94 Mezzoni), 10 Matos, 16 Bartolomei, 20 Ricci (16′ st 23 Lisi), 21 Cudrig (16′ st 11 Seghetti), 26 Santoro, 28 Kouan (16′ st Vazquez), 71 Bozzolan (29′ st 3 Cancellieri). A disp.: 22 Furlan (GK), 4 Iannoni, 14 Bezziccheri, 17 Ebnoutalib, 24 Torrasi, 86 Giunti, 91 Souarè. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Matteo Paggiola di Legnago – Paolo Tomasi di Schio) IV UFFICIALE: Juri Gallorini di Arezzo

RETI: 1′ st Saco, 15′ st Peli, 43′ st Seghetti (P)

NOTE: serata mite con vento. Presenti 4870 (di cui 555 ospiti). Ammoniti Paolucci, Santoro, Colavitto (allenatore Ancona)

ANCONA – Un sonno durato praticamente tutti i novanta minuti. Il Grifo non riesce a sfatare il tabù Del Conero e viene schiacciato dall’Ancona con un inappellabile 2-0 che vale il primo ko stagionale della formazione di Baldini. Nessuna reazione, poche occasioni sgangherate, idee quasi sulle. La trasferta marchigiana è totalmente da dimenticare. La sveglia, con il gol del definitivo 2-1 di Seghetti, arriva troppo tardi. Il terzo posto rimane, ma il rammarico per l’occasione sciupata è grandissimo.

Primo tempo Baldini sceglie dal primo minuto Ricci sulla trequarti. In porta viene confermato Adamonis, in forse alla vigilia causa influenza. Al 6’ Cioffi si rende protagonista di una azione in solitaria che termina con un destro da fuori area che va di poco a lato del palo. Bartolomei fa partire una gran botta dalla lunga al 9’: la sfera va out di un nulla. Un minuto più tardi il numero 16 del Grifo è ancora pericoloso sugli sviluppi di un corner, ma anche questa volta le speranze non vanno a segno. Al 23’ la difesa dorica fa muro su Bozzolan. Kouan, al 32’, perde palla malamente nei pressi del centrocampo: il reparto arretrato perugino limita i danni. Al 36’ Ricci serve Matos che, però, si fa soffiare il pallone. Si va negli spogliatoi dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo Doccia fredda al ritorno sul manto erboso. Parte un traversone da sinistra di Martina, Saco è senza marcatori, incorna e la mette dentro: è 1-0 Ancora. Al 54’ Kristoffersen di testa vede sibilare sopra la traversa la palla. Matos al 55’ fraseggia con Kouan che cicca. Doppio cambio per i marchigiani al 59’: escono Paolucci e Kristoffersen ed entrano Peli e Nador. Proprio il 7 anconitano, al 60’, è micidiale con un destro dal limite: è 2-0. Gran rimaneggiamento per Baldini: fuori Kouan, Ricci e Cudrig, dentro Seghetti, Vazquez e Lisi. Al 63’ padroni di casa vicini al tris con il palo di Cioffi. Santoro al 64’ colpisce Saco e viene sanzionato col giallo. Paz passa mano a Mezzoni al 67’. Lo carica del Perugia tarda ad arrivare. Il mister al 74’ cerca il tutto per tutto togliendo Bozzolan e inserendo Cancellieri. Dall’altra parte della barricata i locali rispondono con Gavioli e Mattioli per Cioffi ed Energe. Primo squillo degli umbri all’80’: Seghetti ci prova da fuori ma Perucchini para in tuffo. Basso al posto di Gatto all’83’. Matos, all’88’, fa partire un cross; Seghetti spinge di petto e accorcia le distanze. Allo scadere Gavioli svirgola e non riesce a piazzare il 3-1. L’Ancora gioca gli ultimi minuti in dieci a causa dell’infortunio di Clemente che non può essere sostituito. E’ il 100’ quando i tre fischi del signor Rinaldi mettono fine al match.