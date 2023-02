Il Perugia si prepara per la trasferta di Ascoli, mister Castori avvisa i grifoni: “Vietato cullarsi sugli allori”

PERUGIA – C’è l’Ascoli questa settimana lungo il cammino del Grifo verso la salvezza. Le due squadre, dopo le ultime lodevoli prove dei biancorossi, si trovano con gli stessi punti in classifica a un soffio dal ritorno in zona retrocessione. I marchigiani sono reduci dall’esonero di una vecchia conoscenza perugina come Cristian Bucchi, esonerato sabato scorso e che ha dovuto passare il testimone a un altro ex (questa volta solo come allenatore), ovvero Roberto Breda. La formazione di mister Castori vuole continuare a far bene e macinare punti per non tornare nella red zone bassa della classifica.

Consolidarsi “Inizia un periodo in cui bisogna consolidare la posizione acquisita – ha detto il tecnico perugino incontrando i giornalisti il giorno precedente la trasferta – Siamo solo momentaneamente fuori dal discorso retrocessione, non dobbiamo culliamoci sugli ultimi risultati”.

Avversari “L’Ascoli è una squadra forte e un calo di rendimento può essere fisiologico nell’arco di un intero campionato – ha proseguito Castori – A maggior ragione è ancora più pericoloso. Lecito aspettarsi una partita di riscatto ed orgoglio da parte loro. Non posso negare che ho un rapporto affettivo con Ascoli. Le origini non si negano, ma sono un professionista. Conosco la piazza, la tifoseria si è ricompattata e supporterà fortemente i bianconeri”.

Rosa “Rosi e Olivieri – ha aggiunto Castori – sono convocati e quindi disponibili. L’infortunio di Curado non credo sia particolarmente serio, ma l’assenza di un giocatore crea un’opportunità per un altro. Abbiamo validi sostituti. Iannoni ha acquisito la giusta mentalità per la categoria, la continuità gli fa bene. Ma io non regalo nulla, deve continuare a far bene e non adagiarsi. Gli ultimi arrivati iniziano a conoscere meglio i compagni e l’inserimento procede al meglio”.

Biglietti per il derby La società biancorossa comunica che la vendita dei tagliandi per Perugia-Ternana (in programma sabato 18 febbraio ore 16:15) inizierà lunedì 13 febbraio alle ore 16 solo nelle ricevitorie abilitate (il cui elenco verrà comunicato nella mattinata di lunedì) e presso la biglietteria dello stadio. Non è abilitato l’acquisto da casa. La società ricorda che “è fatto divieto l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella provincia di Terni”. La biglietteria, si legge nel sito ufficiale del Perugia, osserverà i seguenti orari: lunedì ore 16-19; martedì-mercoledì-giovedì-venerdì ore la mattina con orario dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Per quanto riguarda il sabato l’orario verrà comunicato nei prossimi giorni. Le info relative al settore ospiti saranno comunicate prossimamente.