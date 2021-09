Il Perugia si prepara per la Cremonese, Alvini: “Turn over, ma la squadra c’è”

PERUGIA – Il Perugia si prepara al mini turnover con l’impegno di domani fuori casa sul campo della Cremonese (ore 20.30). A parlare a poche ore dall’incontro coi lombardi è stato il mister dei grifoni Massimiliano Alvini che ha analizzato il pareggio di sabato col Cosenza: “Contro il Cosenza la prestazione c’è stata – ha affermato il mister – non sono mancati nemmeno impegno e atteggiamento. La partita ha messo in evidenza una squadra che ha cercato sempre di fare quello che avevamo preparato. La differenza la fa la qualità nelle giocate.

Cambi in vista “Con la Cremonese – ha aggiunto l’allenatore biancorosso – cambierò qualcosa. Forse ci sarà qualcosa di diverso, un po’ per la partita e un po’ per le condizioni fisiche di alcuni giocatori”.

Punto di vista sugli avversari “La Cremonese – ha proseguito Alvini – è stata costruita per andare in A, mi meraviglierebbe se non lottasse per la massima serie. Massimo rispetto per loro, ma noi faremo la nostra partita. Che ci sia davanti la Juventus, la Cremonese o la Ferruzza, noi dovremo andare avanti nel nostro percorso”.

Giocatori “Rosi non sarà convocato, lo preserviamo per domenica – ha annunciato il mister – De Luca è pronto per giocare una parte della gara. Anche a destra potremo cambiare qualcosa. Cercheremo di avere Dell’Orco a disposizione per la gara contro il Benevento. Lui è un mancino naturale e per lo sviluppo della manovra è molto importante, infatti vedremo se domani potrà essere utile Zanandrea”.