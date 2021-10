Il Perugia sfiora il colpo a Benevento: 0-0 e un palo al Vigorito

BENEVENTO (4-3-3): Paleari, Letizia, Acampora (34′ st Tello), Calò (30′ st Viviani), Elia (30′ st Brignola), Lapadula, Vogliacco, Foulon (1′ st Masciangelo), Insigne (18′ st Moncini), Ionita, Barba. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Vokic, Di Serio, Sau, Talia. All.: Caserta PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola, Rosi (1′ st Curado), Angella, Segre, Burrai (19′ st Santoro), De Luca (38′ st Carretta), Matos, Kouan, Ferrarini, Zanandrea (24′ st Sgarbi), Lisi (19′ st Falzerano). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem. All.: Alvini

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (Antonio Vono di Soverato – Daisure Yoshikawa di Roma 1) IV° ufficiale: Daniele Rutella di Enna

VAR: Luca Sacchi di Macerata AVAR: Ciro Carbone di Tortolì

NOTE: serata calda. Presenti 4326 spettatori di cui 148 ospiti. Ammoniti Acampora, Curado, Letizia, Lapadula

BENEVENTO – Buon punto per il Perugia che riesce a bloccare al Vigorito i padroni di casa del Benevento. Una gara giocata a viso aperto dai grifoni. Tante le occasioni e i momenti di difficoltà dai quali la squadra di mister Alvini è riuscita a venire fuori con tenacia. Finisce 0-0 e chi è più contento del risultato finale è proprio la squadra umbra.

Primo tempo Al 1′ Chichizola esce e ruba palla a Lapadula. Al 4′ occasione per i padroni di casa con una diagonale dell’ex Elia che percorre tutto lo specchio della porta perugina finendo di poco sulla destra. All’8′ Lisi crossa per Matos che viene fermato dalla difesa sannita. Al 10′ viene annullato un gol al Perugia siglato da Matos in posizione irregolare. Al 14′ Kouan è bloccato da Paleari. Al 21′ Angella devia in corner un’occasione di Calò sugli sviluppi di una punizione. Al 26′ i grifoni sciupano tre tentativi: prima De Luca quasi davanti alla porta non trova la palla, poi ci prova Matos e sulla conseguente ribattuto Kouan non trova la mira giusta. Al 35′ l’altro ex Acampora viene ammonito dopo essersi buttato in area. Al 36′ Ferrarini fa partire il contropiede: sul conseguente cross Lisi tenta la rovesciata ma non centra la porta dei campani. Al 39′ l’estremo biancorosso salva in angolo un tiro da fuori di Insigne. Sul tiro dalla bandierina Vogliacco incorna spedendo la sfera di un soffio sopra la traversa. Al 42′ i sanitari del Grifo intervengono per assistere Rosi che accusa un dolore alla caviglia. Passano due minuti di recupero e si va all’intervallo.

Secondo tempo Si torna a battagliare. Su una fuga del Benevento al 47′ Curado viene sanzionato col giallo dopo aver bloccato bruscamente l’ex grifone Elia. Al 50′ Acampora è in offside e la sua rete viene annullata. Al 60′ Ionita spreca una chance da distanza ravvicinata. Al 67′ Elia spara ma non centra l’obiettivo. Al 73′ i perugini vanno vicini al vantaggio con Kouan che colpisce in pieno un palo della porta giallorossa dopo un tiro da fuori area. All’84’ gli umbri si fanno pericolosi: all’84’ Falzerano fa partire un traversone che viene deviato dal portiere dei sanniti; sulla ribattuta ci si fionda Kouan con il pallone che viene rigettato dalla difesa casalinga. Allo scadere Matos si tuffa per colpire di testa un cross di Santoro: nulla di fatto. Nel finale dei 5′ di recupero Chichizola fa gli straordinari per mantenere la sua porta inviolata. Ultima occasione per Matos quando manca una manciata di secondi. Triplice fischio: finisce 0-0.