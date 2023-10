Il Perugia sboccia solo nel finale, Seghetti agguanta la Torres (1-1)

PERUGIA-TORRES 1-1 (0-0)

PERUGIA (4-3-1-2): 22 Furlan, 4 Iannoni (1′ st 9 Vazquez), 5 Angella, 6 Vulikic, 10 Matos (19′ st 11 Seghetti), 16 Bartolomei, 23 Lisi (43′ st 18 Acella), 26 Santoro (19′ st 7 Paz), 28 Kouan, 71 Bozzolan, 94 Mezzoni (19′ st 20 Ricci). A disp: 1 Abibi (GK), 3 Cacnellieri, 18 Acella, 21 Cudrig, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 86 Giunti, 91 Souare. All.: Francesco Baldini

TORRES (4-3-1-2): 12 Zaccagno, 14 Idda, 23 Antonelli, 5 Dametto, 77 Zecca, 33 Pelamatti (36′ st 30 Fabriani), 44 Cester (36′ st 8 Masala), 6 Kujabi, 21 Mastinu (23′ st 27 Lora), 9 Scotto (30′ st 10 Ruocco), 20 Fischnaller (36′ st 32Menabò). A disp: 1 Garau (GK), 3 Pinna, 7 Liviero, 24 Giorico, 25 Nunziatini, 28 Sinega, 17 Goglino, 29 Sanat. All.: Alfonso Greco

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Giovanni Dell’Orco di Policoro e Andrea Zezza di Ostia Lido) IV° UFFICIALE: Gioele Iacobellis di Pisa.

RETI: 15′ st Fischnaller, 25′ st Seghetti

NOTE: giornata di sole alternata a leggera pioggia. Presenti 2206 spettatori di cui 154 ospiti. Ammoniti Mastinu, Mezzoni, Santoro, Cester, Idda

PERUGIA – Un punto preziosissimo. Termina 1-1 il big match in un Curi – pressoché vuoto causa chiusura per squalifica della Curva Nord – tra Perugia e Torres. Un pareggio bagnato e dalle due facce, con un Grifo apparso arrembante e allo stesso tempo fiacco in alcuni momenti della gara. La svolta, come accade da qualche gara a questa parte, dalla panchina. Sotto di un gol al 60’, Baldini mette dentro tre forze fresche: Seghetti, Ricci e Paz. Proprio la complicità tra i primi due consente al Perugia di pareggiare i conti, grazie al grande gol di dell’11’ biancorosso al 70’. Come dice il mister del Grifo, per raggiungere il momento di grazia definitivo c’è ancora un po’ da fare.

Primo tempo Baldini sceglie il 4-3-1-2 con una novità rispetto a Fermo, ovvero Mezzoni sulla fascia destra al posto di Paz. Confermato Santoro dietro il duo d’attacco Matos-Lisi. Angolo per il Grifo al 2’ con l’incornata di Mezzoni che finisce a lato di poco. Al 5’ Zaccagno rischia tantissimo ma Koaun non ne approfitta. Dal vertice destro dell’area, al 6’, Matos tira un missile che non va a bersaglio. Iannoni e Dametto al 10’ impattano fortuitamente di testa: fortunatamente nessuno dei due deve abbandonare la gara. Al 18’ Kouan recupera palla in area, calcia e con punta del destro si toglie il pallone dai piedi mandando out malamente la sfera. Sugli sviluppi di un corner, al 21’, Bartolomei colpisce al volo mandando il pallone sopra la traversa sarda. Al 24’ Mastinu abbatte Kouan e viene sanzionato col giallo. Pochi istanti più tardi il 21 sassarese atterra con poca grazia Iannoni e viene graziato dal signor Arena. Al 27’ Scotto prova a scappare e viene fermato da Angella. Fulan, al 28’, si tuffa e neutralizza ogni pericolo da parte dell’attacco ospite. Al 31’ giallo per Mezzoni per fallo su Scotto. Al 35’ l’estremo biancorosso salva tutto anche al 35’ mandando in angolo un tentativo da fuori di Kujabi. Al 41’ ammonizione anche per Santoro per un contatto irregolare ai danni di Fischnaller. Al 47’ si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo In avvio di ripresa Vazquez prende il posto di Iannoni. Al 53’ Kouan va al tiro dopo un’azione prolungata ma svirgola e Zaccagno cattura senza problemi. Al 59’ Fishnaller approfitta di una deviazione e la mette alle spalle di Furlan a distanza ravvicinata: è 0-1. Tris di cambi per Baldini al 65’: fuori Santoro, Mezzoni e Matos, dentro Paz, Ricci e Seghetti. Al 67’ Kouan viene fermato da Cester che finisce nella lista dei cattivi. Nulla di fatto su un corner biancorosso al 68’. Qualche istante più tardi, per la Torres, esce Mastinu ed entra Lora. Le risposte positive arrivano ancora una volta dalla panchina. Al 70’ arriva l’1-1 del Perugia: verticale Ricci e grande intuizione di Seghetti che la mette in porta. Al 74’ gran destro di Bartolomei con l’estremo sardo che respinge. Al 75’ Greco inserisce Ruoco al posto di Scotto. Al 77’ dalla bandierina va Lisi ma la difesa della Torres allontana. Grande azione individuale di Paz, la sfera però si spegne sull’esterno della rete. Poco preciso Vazquez all’82’. Rimaneggiamento Torres all’83’: in pancina Antonelli, Fishnaller e Pelamatti, in campo Fabriani, Menabò e Masala. Parata miracolosa in due tempi di Furlan all’86’ e gran sospiro di sollievo per la squadra di casa. Out Lisi, in Acella all’89’. Idda commette fallo su Angella ed è giallo. Nel finale prima Kouan, poi Seghetti, quindi Paz tentato l’assalto al fortino rossoblù senza riuscirci.