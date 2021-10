Il Perugia pronto a sfidare la Spal, Alvini: “Il ko con la Reggina non ci condiziona”

PERUGIA – Riscattare la sconfitta di sabato scorso con la Reggina è la missione del Perugia, chiamato a sfidare domani pomeriggio (ore 15) in esterna la Spal.

Equilibrati nei giudizi

“Abbiamo cercato di recuperare energie, la squadra sta bene – ha affermato il mister del Grifo, Massimiliano Alvini, alla vigilia dell’incontro coi ferraresi – C’è stata qualche critica di troppo dopo la sconfitta con la Reggina. Bisogna essere equilibrati nei giudizi. Abbiamo perso meritatamente, ma non è stata una prestazione da condannare. Il rendimento casalingo è insufficiente, ma il nostro campionato resta positivo. Avevamo davanti un avversario esperto”.

Avversari

“Giochiamo contro una squadra che può ambire ai playoff – ha detto l’allenatore biancorosso – Cercheremo di fare la nostra gara. Loro forse meritavano più punti, hanno qualità nel palleggio e sono aggressivi”. “Ero contento quando avevo Melchiorri, che è sempre stato positivo – ha aggiunto Alvini- Così come ora sono contento di avere Murgia, soprattutto per come si sta allenando. Ma in generale mi piace il lavoro della società”