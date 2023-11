Il Perugia parte alla volta di Ancona con la voglia di continuare a fare bene

PERUGIA – Il Grifo ad Ancona per proseguire la striscia positiva. La classifica è limpidissima e dà ragione all’impegno di mister Baldini e dei suoi ragazzi. Nelle prime undici gare di campionato il ruolino parla di cinque vittorie, sei pareggi e zero sconfitte per un totale di 21 punti che valgono il terzo posto. Uno degli obiettivi di domani sarà soprattutto quello di continuare a conservare l’imbattibilità e di regalare una prestazione perfetta al termine di una sfida che si prospetta per nulla semplice.

L’allenatore biancorosso, nel corso della conferenza pre gara, chiede alla squadra concentrazione e determinazione. Prime parole sulla condizione della rosa: «Seghetti ha avuto un risentimento e ha faticato a smaltire la partita con l’Entella – ha informato il mister – Adamonis ha avuto la febbre alta e lo dobbiamo valutare. Decideremo i convocati dopo l’ultimo allenamento. Morichelli non ci sarà perché influenzato. Acella rientra in gruppo lunedì e sarà in campo giovedì in Coppa contro il Rimini. Continua la riabilitazione per Dell’Orco; iniziamo già a vederlo correre in campo e siamo contenti. Cudrig è tornato a pieno regime».

L’Ancona non è un avversario facile, la piazza è calda e per questo servirà adrenalina a mille: «Hanno cambiato allenatore due partite fa, non abbiamo molti riferimenti. La prima gara hanno vinto 3-0 e la seconda hanno pareggiato a Fermo. E’ una squadra che se la gioca, quindi sarà una partita intensa perché stiamo bene. So che loro ci aspettano e ciò mi facilita il lavoro perché emotivamente si prepara da sola. Servirà tanta determinazione per superare la loro voglia di batterci».

L’utilizzo del trequartista sta diventando sempre più assiduo nella formazione di Baldini che spiega così le ragioni della sua scelta: «I tre davanti li muovo anche in base a cosa vedo tra gli avversari. Contro l’Entella ho pareggiato il modulo per avere, facendo le comparazioni uomo contro uomo, un centrocampo più forte. Santoro, Kouan, Iannoni, Bartolomei e Torrasi sono il reparto più completo che abbiamo. Cerco spesso di farli giocare tutti insieme. Santoro come sottopunta è un giocatore che determina e che mi piace».

Terza posizione in solitaria a sole sei lunghezze dalla capolista Torres, con davanti solo il Cesena. La strada è ancora lunga, il mister non mette le mani avanti ma qualche pensiero positivo c’è: «All’inizio del campionato rarissime volte ho letto che il Perugia era una delle favorite per la vittoria finale – ha affermato l’allenatore biancorosso – Ora può sembrare un po’ più facile dirlo e il merito è tutto del lavoro dei ragazzi».

Tutte le avversarie hanno il sogno di battere il Grifo. Per Baldini questo è motivo di orgoglio ed è un modo per dare ancora più carica ai suoi: «Noi vogliamo battere la Torres, ora tutte le altre squadre vogliono battere il Perugia. Questo è uno stimolo in più per gli avversari e una responsabilità per noi, perché non possiamo assolutamente peccare di concentrazione».