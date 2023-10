Il Perugia manda al tappeto l’Entella, finisce 2-1

PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 2-1

PERUGIA (4-3-1-2): 12 Adamonis, 4 Iannoni (28′ st 86 Giunti), 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 11 Seghetti (28′ st 23 Lisi), 16 Bartolomei, 21 Cudrig (20′ st 9 Vazquez), 26 Santoro (47′ st 25 Morichelli); 28 Kouan (20′ st 24 Torrasi), 71 Bozzolan. A disp: 22 Furlan (GK), 3, Cancellieri, 10 Matos, 14 Bezziccheri, 20 Ricci, 91 Souare, 94 Mezzoni. All.: Francesco Baldini

ENTELLA (4-3-1-2): 22 De Luca, 4 Bonini (36′ st 6 Kontek), 14 Corbari, 16 Manzi, 17 Tascone, 25 Peterman (36′ st 10 Clemenza), 26 Di Mario (27′ st 13 Zappella), 30 Zamparo, 77 Parodi, 92 Santini (19′ st 21 Faggioli), 98 Mosti (19′ st 7 Tomaselli). A disp: 1 Paroni (GK), 99 Siaulys (GK), 5 Cecchini Muller, 23 Sadiki, 24 Lipani, 28 Reali, 29 Bandi. All.: Fabio Gallo

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Mario Chichi di Palermo e Rodolfo Spataro di Rossano). IV° UFFICIALE: Nicolo’ Dorillo di Torino

RETI: 16′ pt Seghetti, 26′ pt Santoro, 36′ pt Tascone (E)

NOTE: serata mite. Presenti 3643 spettatori (di cui 11 ospiti). Al 5′ st il ricordo di Renato Curi con 30 secondi di gioco fermo. Ammoniti Baldini (allenatore Perugia), Tascone, Parodi

PERUGIA – Tre punti conquistati con la fatica. La stanchezza delle due trasferte a distanza ravvicinata si è fatta sentire sulle gambe degli uomini di Baldini che alla fine riescono a condurre in porto una vittoria pesante contro la Virtus Entella, arrivata nel giorno del ricordo di Renato Curi a 46 anni dalla sua tragica e prematura scomparsa. I biancorossi fanno la voce grossa fino al 26’ del primo tempo, dopo i due gol Seghetti e di Santoro, rientrato alla grande contro i liguri. Poi, i padroni di casa calano di concentrazione e i chiavaresi ne approfittano per riaprire i giochi con Tascone. Nella ripresa i grifoni reggono fino alla fine delle ostilità. Manca ancora qualcosa prima di raggiungere il cambio di passo chiesto da Baldini, ma il Perugia continua a macinare punti e a restare nei piani nobili della classifica.

Primo tempo Santoro torna dal 1’ e viene messo da Baldini dietro Seghetti e Cudrig. Primo squillo al 3’: traversone di Iannoni, Kouan copisce e la palla scivola fuori. Troppo potente una punizione di Bartolomei al 5’. Mister Baldini, al 6’, esprime qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara tanto da venire richiamato alla calma. Al 10’ nessuno riesce a intercettare lo spiovente dalla bandierina di Santoro. Al 16’ il Grifo rompe il ghiaccio. Cudrig si beve un avversario, allunga il pallone per Seghetti; l’attaccante di San Severino si invola verso la porta avversaria e senza problemi firma il gol del vantaggio perugino. I liguri cercano di tornare in partita ma dopo soli dieci minuti ecco arrivare il bis biancorosso. E’ il 26’ quando Bozzolan serve un assist perfetto a Santoro che con un tiro a giro da videoteca firma la rete del 2-0. Al 32’ viene ammonito Tascone per un intervento irregolare su Cudrig. Adamonis al 35’ ci mette una pezza e scaccia un agguato di Parodi. Un minuto più tardi i biancazzurri accorciano le distanze con Tascone che insacca un destro micidiale. Al 45’ si va negli spogliatoi per la pausa.

Secondo tempo Si torna sul terreno di gioco senza cambi. Tentativo di Cudrig dalla distanza al 49’ ma è un nulla di fatto. Al 5’ minuto della ripresa, le due formazioni si fermano per ricordare la memoria di Renato Curi a 46 anni dalla scomparsa, con l’omaggio della Nord e l’abbraccio di tutto lo stadio in onore della gloria biancorossa. Zamparo al 55’ cerca l’incornata; la sfera si spegne sul fondo. Niente da fare per Iannoni: il 4 biancorosso al 56’ parte in contropiede ma il suo destro vola sopra la traversa. Due sostituzioni per parte al 66’: Baldini inserisce Torrasi e Vazquez per Kouan e Cudrig; Gallo mette dentro Tomasselli e Faggioli al posto di Mosti e Santini. Al 69’ l’attaccante argentino del Perugia viene fermato da De Lucia. Per i liguri al 74’ va in panchina Di Mario e scende in campo Zappella. Lisi e Giunti si danno il cinque con Seghetti e Iannoni. Al 77’ Adamonis salva in angolo un fendente di Zamparo. Kontek e Clemenza dentro in luogo di Petermann e Bonini all’80’. Lancio lungo di Lisi all’86’: palla out. Nel finale, Morichelli per Santoro e giallo indirizzato a Parodi causa fallo su Paz. Cinque minuti di recupero al cardiopalma e arriva il triplice fischio liberatorio.