Il Perugia lotta ma non basta, a festeggiare è il Sudtirol: grifoni battuti 2-1

SUDTIROL-PERUGIA 2-1 (1-1)

SUDTIROL (4-4-1-1): 1 Poluzzi, 3 Celli (14′ st 8 Lunetta), 4 Curto, 9 Mazzocchi (8′ st 14 Cissè), 16 Belardinelli (1′ st 6 Fiordilino), 18 Rover (37′ st 7 Siega), 19 Zaro, 21 Tait, 26 De Col, 55 Masiello, 90 Odogwu (37′ st 32 Larrivery). A disp: 25 Minelli (GK), 2 Berra, 5 Vinetot, 10 Carretta, 23 Pompetti, 45 Giorgini, 88 Schiavone. All.: Pierpaolo Bisoli

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori, 4 Iannoni (15′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (23′ st 82 Capezzi), 18 Di Carmine, 21 Curado, 23 Lisi, 18 Casasola, 25 Santoro (34′ st 10 Matos), 28 Kouan (23′ st 13 Luperini), 90 Struna (15′ st 2 Rosi), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 3 Cancellieri, 6 Vulikic, 7 Vulic, 49 Baldi, 78 Seghetti. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Daniele Paterna della sezione di Teramo (Marco Ceccona di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti) IV° ufficiale: Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto VAR : Valerio Marini di Roma 1 AVAR : Luca Zufferli di Udine.

RETI: 26′ pt Mazzocchi, 45′ pt (rig.) Casasola, 29′ st Curto

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 4389 spettatori di cui 196 ospiti. Espulso al 48′ st Rosi per doppia ammonizione. Ammoniti Iannoni, Rosi, Curado, Cissè

BOLZANO – Il Grifo lotta ma alla fine capitola al “Druso” contro i padroni di casa del Sudtirol. La formazione di Castori regge praticamente per tre quarti della gara. Alla rete di Mazzocchi al 24′ risponde Casasola su rigore a pochi istanti dalla fine del primo tempo. I grifoni reggono l’urto fino al 75′, quando gli altoatesini rimettono il naso avanti con Curto. Al 93′ viene espulso Rosi per somma di gialli che come l’ammonito Curado salterà il prossimo impegno con la Reggina. Il Perugia c’è ma alla fine deve rendere l’onore delle armi ad un avversario di valore.

Primo tempo Al 4′ i padroni di casa fanno incursione nell’area biancorossa con Rover; la difesa perugina spazza via. Al 9′ De Col da destra spennella per Odogwu che incorna e colpisce in pieno il palo della porta umbra. Al 12′ punizione in favore del Grifo: Iannoni colpisce debolmente la sfera che scivola a lato di Poluzzi. Al 19′ ci prova Belardinelli ma la sua conclusione non è per niente precisa. Al 21′ Gori ferma provvidenzialmente Odogwu. Al 22′ Mazzocchi sfiora la rete del vantaggio con un colpo di testa che fa la barba al palo. Il numero 9 dei tirolesi porta in vantaggio i suoi al 24′: dopo uno scambio con Odogwu, l’attaccante della formazione casalinga lancia un sinistro micidiale per il quale l’estremo difensore nulla può. Al 27′ il Perugia tenta il pareggio con Sgarbi ma il suo destro termina a lato della porta avversaria. Al 32′ Casasola lancia un traversone per Olivieri che di testa non centra bene l’obiettivo. Al 42′ Olivieri viene steso in area da Celli e il signor Paterna non ha alcuna esitazione: è rigore per il Perugia. Sul dischetto si piazza Casasola che dagli undici metri spiazza il portiere della casa di casa: è pareggio. Al 45′ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 48′ corner per i padroni di casa con una zampata di Curto che viene deviata ancora in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina Zaro incorna vedendo la palla scivolare sul fondo. Al 51′ Iannoni si vede respingere un tiro. Pochi istanti più tardi ci prova Santoro con la difesa casalinga che respinge il pericolo. Al 54′ sugli sviluppi di un corner Cissè la manda abbondantemente a lato di Gori. Al 56′ Lisi è chirurgico ma vede sfilare la sfera a un soffio dal palo. Al 59′ l’estremo del Grifo cattura un tiro di Rover. Pericolo per il Perugia al 65′: Gori con una manata impedisce a Odogwu di incornare; sulla ribattuta Casasola scaccia sulla riga la conclusione di Rover. Al 67′ Santoro colpisce col destro di potenza e la sfera vola alta sopra la traversa. Al 74′ la formazione casalinga torna avanti con Curto. All’81’ contropiede per la formazione casalinga: Lunetta si invola ma viene bloccato da Gori. All’83’ viene annullato un gol a Cutro per fallo su Gori. All’88’ il Perugia prova ad accorciare le distanza con Casasola che viene allontanato sulla linea da Masiello. In pieno recupero Rosi viene espulso per somma di ammonizioni. Al 97′ arriva il triplice fischio.