Il Perugia frena la corsa: al Curi passa agilmente la Reggina

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea (30′ st Murgia); Ferrarini, Ghion (16′ st Burrai), Segre, Lisi (16′ st Falzerano); Kouan; Matos (16′ st Carretta – 19′ st Murano), De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Murgia, Dell’Orco, Vanbaleghem, Curado, Santoro. Allenatore: Alvini.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono (38′ st Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Laribi, Bellomo (26′ st Hetemaj), Rivas (1′ st Cortinovis); Galabinov (38′ st Montalto). A disp.: Micai, Amione, Liotti, Regini, Ricci, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara (Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Nicolò Cipriani di Empoli). IV° UFFICIALE: Tommaso Zamagni di Cesena.

VAR: Luca Banti di Livorno. A-VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

RETI: 5′ pt Galabinov, 44′ pt Bellomo

NOTE: serata fredda. Presenti 4223 spettatori di cui 225 ospiti. Ammoniti Bellomo, Matos, Kouan, Crisetig, Burrai, Ricci

PERUGIA – Il Grifo naufraga quando uno meno se lo aspettava. Dopo la ottime prestazioni contro Cremonese, Benevento, Brescia e Lecce, la formazione biancorossa è caduta nel proprio fortino a vantaggio della Reggina. Primo tempo da dimenticare per la squadra di Alvini. Nel secondo tutti si aspettavano una riscossa che non è arrivata. Poteva andare decisamente meglio.

Primo tempo

Al 3′ Zanandrea tenta il centro da fuori area ma la palla va sul fondo. Al 5′ Kouan si inserisce in area, calcia e trova l’opposizione di Turati. Pochi istanti dopo arriva il fulmine a cielo sereno: Bellomo fa partire un traversone da sinistra, Galabinov incorna e batte Chichizola mettendo a segno la rete del vantaggio calabrese. Al 12′ ci prova Matos. Il suo tiro viene deviato ma il direttore di gara assegna una rimessa dal fondo per gli ospiti. Al 16′ è sempre Matos a cercare il gol del pareggio con un colpo di testa che vola alto sopra la traversa granata. Al 22′ l’estremo perugino salva la sua porta da una incursione di Rivas. Al 40′ Segre compie un tiro a volo che viene deviato in corner. Altra doccia fredda per i grifoni 45′: l’ex Di Chiara la mette nell’area perugina, la difesa casalinga compie un piccolo pasticcio, Bellomo non si lascia sfuggire l’occasione e due passi sigla il raddoppio. Passano 2′ di recupero e si va all’intervallo.

Secondo tempo

Ghion al 48′ si vede parare un tiro dal portiere reggino. Al 53′ Bellomo fa un assist per Galabinov che viene prontamente anticipato da Zanandrea. Al 56′ Segre fa una rovesciata che scivola fuori del campo. Al 64′ va fuori un colpo di testa di De Luca. Al 69′ ci prova Kouan ma il suo tiro dal limite viene catturato da Turati. Al 78′ Angella calcia da fuori ma non c’entra l’obiettivo. All’86’ il portiere della formazione ospite cattuta agevolmente un lancio lungo di Murano partito sugli sviluppi di una punizione.