Il Perugia fa suo il Derby dell’Etruria, al Curi battuto l’Arezzo 3-0. Ufficiale il portiere Minelli

PERUGIA-AREZZO 3-0 (2-0)

PERUGIA (4-4-2): Fulignati, Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli, Burrai (32′ st Moscati), Vanbaleghem (6′ st Kouan), Sounas, Elia (25′ st Di Noia), Vano (1′ st Bianchimano), Falzerano (32′ st Lunghi). A disp. Bocci (GK), Minelli (GK), Konate, De Marco, Negro. All. Caserta

AREZZO (4-3-3): Sala, Borghini, Pinna, Luciani, Ventola (25′ st Sussi), Altobelli, Benucci, Di Paolantonio (29′ st Soumah), Belloni (16′ st Di Grazia), Cutolo (16′ st Iacoponi), Piu. A disp. Tarolli (GK), Melgrati (GK), Kodr, Karkalis, Zitelli, Maggioni, Serrotti, Zuppel. All. Stellone

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta (Antonio Severino e Marco Carrelli di Campobasso) IV° ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno

RETI: 11′ pt Elia, 13′ pt Falzerano, 42′ st Kouan

NOTE: ammoniti Belloni, Vano, Borghini

PERUGIA – Il derby dell’Etruria di ritorno se lo aggiudica il Grifo. Grande prova corale del Perugia che batte al Curi l’Arezzo 3-0 e guadagna così altri tre punti importanti nel suo cammino. Lo sprint essenziale alla gara viene dato nel primo tempo, quando nel giro di un paio di minuti prima Elia e poi Falzerano firmano l’allungo decisivo dei biancorossi sugli amaranto toscani, poi è Kouan a mettere la parola fine all’incontro a una manciata di giri di lancette dal triplice fischio. Una sola lunghezza separa al momento la squadra umbra dalla vetta. Infatti i grifoni possono contare su un bottino di 40 punti che valgono il secondo posto dietro al Sudtirol, capolista del girone con 41 punti. In pachina il nuovo portiere Stefano Minelli, l’anno scorso al Padova: sarà il vice di Fulignati e prende il posto di Baiocco Si tratta di un portiere di affidabilità e di piede mancino, 1,84 per 76 chili di peso che ha totalizzato 147 gare in Serie B e 29 in Lega Pro. Contratto fino a giugno.

Primo tempo Partenza subito a razzo per i grifoni. Al 2′ Falzerano piazza un assist per Vano che viene parato dal portiere dei toscani. L’Arezzo risponde con Cutolo al 6′ il cui tiro da lontano si spegne sul fondo. Al 12′ il Grifo si porta in vantaggio. Vano ruba la palla a Borghini, poi suggerisce a Elia che la mette in rete. Due giri di lancette e giunge il bis. Al termine di una bella azione corale la sfera finisce sui piedi di Falzerano che sigla il 2-0. Al 22′ Piu tenta la fortuna dal limite dell’area trovando pronto Fulignati. Al 25′ è nuovamente Falzerano a tentare il blitz ma c’è Sala che non si lascia trarre in inganno. Al 34′ Vano prima trova l’opposizione dell’estremo amaranto e sulla ribattuta il corpo di Borghini. Al 46′ si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 55′ Elia viene fermato in scivolata da Pinna mentre stava compiendo una falcata verso l’area aretina. Il direttore di gara sanziona il giocatore dei toscani col cartellino giallo mentre i grifoni ne chiedevano a gran voce l’espulsione. Al 60′ bel fraseggio tra Falzerano ed Elia con quest’ultimo che tira al volo ma non riesce nelle su intenzioni. Al 66′ il Grifo rischia l’autorete: sulla deviazione di Angella su tiro di Ventola Fulignati ci mette una pezza e salva in angolo. Al 73′ una acrobazia di Sounas finisce nelle mani di Sala. Il sigillo perugino sul match viene messo nel finale, con Kouan all’87’ che sigla il gol che fa terminare 3-0 la gara in favore del Perugia.