Il Perugia è pronto al derby con l’Arezzo. Baldini: “Sarà fondamentale il carattere”

PERUGIA – Il pari dell’ultimo turno con la Vis Pesaro è un boccone difficile da mandare giù ma mister Francesco Baldini non ha alcuna voglia di staccare uno dei match più attesi dalla piazza. Tutto pronto per il derby dell’Etruria, in programma domani sera (lunedì 18 dicembre alle 20.30) nel fortino dell’Arezzo. Sarà un match ostico, nel quale i grifoni dovranno fare a meno di una fetta consistente dei tifo organizzato che non ha accettato le disposizioni emesse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della città toscana.

“In una gara come questa gli aspetti tecnico-tattici contano sempre – ha dichiarato l’allenatore biancorosso alla vigili del match – E’ un derby e sarà fondamentale il carattere. E’ una partita che non ho avuto bisogno di preparare. L’Arezzo metterà in campo tutto quello che ha. Non avere i tifosi al seguito influenzerà il derby. E’ un peccato perché la situazione poteva essere gestita meglio visto che le decisioni delle autorità competenti sono arrivate solo due giorni fa”.

Contri i toscani Baldini prenderà in considerazione “tutte le ipotesi. Voglio vedere come hanno recuperato Iannoni, Angella, Kouan e Vazquez”. Parlando degli avversari ha voluto in un primo momento complimentarsi con mister Indiani: “Gli faccio i complimenti perché non specula mai”. Infine un commento sugli amaranto: “L’Arezzo è una squadra propositiva. Forse concede qualcosa nelle ripartenze e dietro, nei loro difetti noi dovremo essere molto bravi. Il risultato di questo derby conterà tanto anche in ottica dello scontro contro il Cesena”.