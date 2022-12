Il Perugia accoglie il Venezia, mister Castori è chiaro: “I tre punti ci servono come il pane”

PERUGIA – Il Perugia si appresta ad affrontare il Venezia al Curi. L’appuntamento è per domani sera con fischio d’inizio alle ore 20.30. Queste le parole di mister Fabrizio Castori alla vigilia dell’incontro coi lagunari: “Affrontiamo una squadra ostica e ne riconosciamo il valore. Come ripeto ormai ogni volta, nella situazione in cui siamo non possiamo avere una sudditanza verso qualche squadra. Per noi sono tutte ultime spiagge, abbiamo bisogno dei tre punti come il pane”.

Chi c’è “Aldilà dei risultati – ha aggiunto Castori – siamo in un buon momento di forma. Paz, Beghetto, Matos e Struna sono fuori, ma chi giocherà saprà dare il massimo. Di Carmine è convocato, sta bene e vediamo se farlo partire dall’inizio o meno. Lisi non è assolutamente scontato che parta titolare. In estate ha avuto problemi fisici e gli infortuni ne hanno frenato la continuità. Se toccherà a lui sono sicuro che si farà trovare pronto”.

No ai piagnistei “Non voglio che ci piangiamo addosso, ogni gara è un capitolo nuovo – ha proseguito il mister – La squadra è perfettamente consapevole della situazione che sta passando, ma al tempo stesso sa bene cosa deve fare per venirne fuori. Tra le cose che bisogna fare c’è anche quella di gettare il cuore oltre l’ostacolo”.

Arbitro Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere l’incontro. A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Federico Fontani di Siena. Quarto ufficiale sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Federico Dionisi di L’Aquila. Nove i precedenti del Grifo con il fischietto romagnolo con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.