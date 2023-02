Il Pd umbro vira a sinistra: trionfa Schlein al termine di un testa a testa

PERUGIA – Ribaltone in Umbria. Il Pd vira a sinistra, scegliendo la giovane accademica Elly Schlein, neodeputata, già Europarlamentare con la Sinistra e da poco tornata nel Pd.

L’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna, nata in Svizzera e cresciuta Bologna vince le primarie per l’elezione a segretario in Umbria in entrambi i capoluoghi di provincia, confermando un trend registrato anche a livello nazionale. A Perugia ottiene 1.680 voti contro i 1.078 di Bonaccini; a Terni 1.390 contro i 762 del presidente dell’Emilia Romagna.

Il voto dei gazebo ribalta quello dei circoli, mai accaduto dal 2007: su 17.067 voti validi Schlein ne ha ottenuti 8.777 (51,4 per cento) e Bonaccini 8.279 (48,6 per cento). Oltre 17.000 gli umbri al voto.

Risultati non ufficiali

In attesa dei dati ufficiali del Pd ecco alcuni dati ufficiosi.

PERUGIA: Ponte San Giovanni Schlein 179 voti e Bonaccini 154; Monteluce,Schlein 189 voti e Bonaccini 82 (2 nulle). Centro storico: Bonaccini 54 Schlein 128

TERNI: Ferriera Bonaccini 106 Schlein 117; Borgo Bovio Valserra Bonaccini 64

Schlein 159;Centro Bonaccini 182 Schlein 425; Terni Nord Schlein 234 Bonaccini 143

Bianche 2; Piediluco Bonaccini 24 Schlein 35; Papigno Bonaccini 9 Schlein 21; Marmore

Bonaccini 19 Schlein 62 Ex Circoscrizione Cervino Bonaccini 160 Schlein 153; Collestatte paese Bonaccini 5 Schlein 30; Collestatte Piano Bonaccini 4 Schlein 28; Torreorsina Bonaccini 5 Schlein 15.

TRASIMENO Città della Pieve: Bonaccini 143, Schlein 159; Paciano: Bonaccini 53, Schlein 18; Piegaro: Bonaccini 155, Schlein 43; Panicale: Bonaccini 84, Schlein 59; Castiglione del Lago: Bonaccini 291, Schlein 279; Magione: Bonaccini 116, Schlein 233; Corciano: Bonaccini 219, Schlein 200; Tuoro: Bonaccini 60, Schlein 43; Passignano: Bonaccini 58, Schlein 74

Totale Federazione Trasimeno: Bonaccini 1179 Schlein 1108

GUBBIO: Bonaccini 252 Schlein 212

CITTA’ DI CASTELLO: Bonaccini 543 Schlein 265

SPOLETO: Seggio 1 432 Bonaccini 272 Schlein; Seggio 2 107 Bonaccini 41 Schlein

GUALDO TADINO: Bonaccini 191 Schlein 108

CASCIA: Bonaccini 74 Schlein 12

NORCIA: Bonaccini 37 Schlein 37

FOLIGNO: Bonaccini 332 Schlein 462

ASSISI: Bonaccini 123 Schlein 125

BASTIA UMBRA: Schlein 168, Bonaccini 16, Nulle 2

MARSCIANO: Bonaccini 231 Schlein 174 Bianche 2

TODI: Bonaccini 149 Schlein 182 Bianche 4 Nulla 1

CORCIANO: Bonaccini 219 Schlein 200

MAGIONE: Bonaccini: 116 Schlein: 233 Nulla: 1

(articolo in aggiornamento)