Il Natale di Terni arriva nel programma “I viaggi del cuore” di Retequattro

TERNI – Il Natale di Terni con la sua magia di luci e colori protagonista della trasmissione “I viaggi del cuore” di Rete 4 che andrà in onda domenica 20 dicembre alle 10. Un programma televisivo di approfondimento culturale e religioso che vedrà al centro della puntata nello specifico le video proiezioni sui palazzi storici della città, l’albero di 15 metri e il videomapping dal titolo “Il sogno di Natale” che tutti i fine settimana, compreso il 31 dicembre, dalle 18 con ripetizione ogni 10 minuti, verrà proiettato sul lato di palazzo Spada in piazza Europa.

E poi ancora durante la trasmissione di Rete 4 ci saranno servizi dedicati anche alla Stella cometa di Miranda con i suoi 80 punti luce, 105 metri di diametro e 350 metri di coda.Non mancherà il presepe sulle acque del lago di Piediluco.

Intanto il Natale di Terni continua a catturare anche l’attenzione non solo dei ternani, ma anche da turisti provenienti da fuori regione che restano incantati dallo scintillio della cometa luminosa che illumina i ponti Carrara e Romano di luce blu; dal cielo stellato di luminarie oro e argento ed dalla caduta di stelle dorate che valorizzano la statua dal titolo “L’Abbraccio Eterno” di Mark Kostabi in largo Villaglori; dalla galleria di angeli luminosi ed alberi decorati con luci oro in piazza Tacito.

Il Natale di Terni è stato voluto e finanziato da Comune di Terni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; realizzato,dall’associazione “Città da vivere”.