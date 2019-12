Il mondo del jazz e della cultura piange la scomparsa di Mario Guidi

FOLIGNO – Il mondo della musica e del jazz è in lutto per la morte di Mario Guidi, manager di importanti musicisti – tra cui il figlio pianista Giovanni, Enrico Rava e in passato anche di Stefano Bollani – scomparso nella sua città, Foligno, dopo una veloce malattia. Numerosi i ricordi e i saluti di cordoglio da parte di amici, musicisti e festival per quello che per molti è considerato un pioniere del jazz italiano.

Triste “Una triste notizia – scrive Umbria jazz – perché ci ha lasciati un amico e un grande appassionato di musica. Stringendoci attorno al dolore della famiglia, lo vogliamo ricordare come ha voluto il figlio Giovanni. Ciao Mario, che la terra ti sia lieve”. Il festival ha poi fatto sapere che le note di Umbria Jazz Winter, in programma ad Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio (dove tra l” altro è prevista l” esibizione piano solo del figlio) “lo accompagneranno nel suo ultimo viaggio”. Ed è stato proprio il figlio Giovanni a dare la notizia su Facebook della scomparsa del padre. “Questa mattina – ha scritto – papà se ne è andato. È stata una grande sorpresa, ma a pensarci bene, non potevamo che essere tutti certi che sarebbe riuscito a non soffrire per niente! Esattamente come desiderava”. Paolo Fresu, come musicista e presidente della Federazione nazionale Il Jazz Italiano, lo ha ricordato come “agente e manager illuminato”.

La strada “Mario – ha aggiunto – è stato uno dei primi a intraprendere la strada di una professione che, nell’Italia degli anni Ottanta, non esisteva. Nei suoi lunghi anni di attività si è occupato di artisti come Enrico Rava e Stefano Bollani contribuendo con amore e passione a dare luce artistica anche al suo amato figlio Giovanni, oggi uno dei più creativi pianisti europei. All” inizio della sua carriera si occupò per un piccolo periodo anche della mia attività e di altri musicisti ” amici” . Grande cultore di jazz si è trovato a vivere in questo mondo per passione contribuendone allo sviluppo artistico e professionale che, dal 2018, l” ha portato a essere il vice presidente dell” Associazione nazionale Ijn che afferisce alla Federazione nazionale Il Jazz Italiano”. I funerali si terranno domenica alle 15.30 nella chiesa di Sterpete a Foligno.