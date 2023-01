Il ministro Zangrillo a Perugia: “Pnrr è treno ad alta velocità, l’Italia ci deve salire”

PERUGIA – “Il Pnrr è un treno ad alta velocità sul quale il Paese deve salire per guardare al futuro”: così il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che a Perugia ha avviato il viaggio “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori” del Dipartimento della funzione pubblica lungo il Paese. Piano definito dal ministro come “progetto di straordinaria importanza” e che richiede “capacità di fare cose che raramente siamo riusciti a fare in precedenza”.

E in merito ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche ha affermato ha sostenuto che “per realizzare opere del valore di 100 milioni di euro il tempo medio è di 16 anni”. “Il Pnrr – ha aggiunto Zangrillo – prevede cinque anni per realizzare quelle previste nel piano e un anno è già passato”. Per il ministro occorre quindi “rivedere il nostro modo di operare”. “Servono competenze, capacità manageriali e di fare squadra, la complessità delle opere da realizzare prevede questo”.

Al via semplificazioni

Zangrillo ha poi annunciato tre gruppi di semplificazioni al via. Riguardano il mondo dell’artigianato, le attività turistiche e il silenzio-assenso tra amministrazioni. Il Pnrr prevede che entro il 2026 si dovranno semplificare 600 procedure, le prime 200 entro

il 2024. E proprio in quest’ottica, come annunciato, l’obiettivo del ministero è quindi ora indirizzato verso queste prime semplificazioni.

Si sta lavorando – è stato spiegato – per semplificare le procedure di avvio delle attività artigianali, mentre per quelle del turismo si sta studiando un modello unico di avvio, visto

che ogni diversa attività (agriturismi, b&b, agenzie viaggi, eccetera) al momento ha un suo modello con regole proprie da seguire per iniziare ad operare.

Per il terzo gruppo di semplificazioni, quelle che riguardano il silenzio-assenso, l’obiettivo è dare certezza ai tempi delle determinazioni tra amministrazioni. Come sottolineato, infatti, nella maggior parte dei casi l’amministrazione, anche se alla non risposta potrebbe procedereperché il silenzio è considerato come assenso, non continua il suo iter per evitare problemi e lascia perdere. Ora invece, attraverso questa semplificazione, l’intento è quello di rendere le procedure più rapide.