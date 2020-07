Il Ministro per gli affari europei Amendola a Terni per parlare di rinascita del territorio

TERNI – Il Ministro per gli affari europei Enzo Amendola sarà giovedì 30 luglio a Terni alle ore 17 all’Hotel Valentino per incontrare le imprese ed il mondo del lavoro. L’incontro, organizzato dal Pd di Terni ha per tema: “Dal piano nazionale per le riforme al recovery fund: le criticità del territorio e le nuove opportunità di intervento: prime idee per un progetto sostenibile di sviluppo del territorio”.

Interverranno il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Flamini, il vicepresidente di Confindustria Gianluigi Angelantoni, Augusto Magliocchetti, componente della commissione siderurgia Federmanager, oltre a Claudio Cipolla, segretario della Cgil Terni, Riccardo Marcelli, segretario Cisl Terni, il consigliere regionale Fabio Paparelli e Giacomo Porrazzini, presidente dell’Associazione Pensare il Domani. Introdurrà l’incontro Adriano Padiglioni, coordinatore del Pd di Terni, coordinatrice Claudia Polli, anche lei a capo del Pd di Terni.