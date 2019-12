Il maltempo sferza l’Umbria, strade chiuse e alberi caduti: super lavoro dei Vigili del fuoco

PERUGIA/TERNI – Da Città di Castello a Otricoli: il maltempo che in queste ore si è abbattuto sull’Umbria ha causato notevoli disagi a causa di piante cadute sulla strada e allagamenti. A Città di Castello, in località Santa Maria del Popolo, si è verificato un incidente a causa di una pianta caduta improvvisamente sulla carreggiata e una persona è rimasta ferita in maniera lieve. Ma il comodando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia come quello dei Terni segnalano numerosi interventi già a partire dalle prime luci dell’alba di domenica. A Passignano sul Trasimeno il tetto di un albergo è stato parzialmente scoperchiato a causa delle raffiche di vento mentre a Solfagnano un albero è finito sui cavi dell’energia elettrica, provocando disagi a chi abita nella zona, Ad Orvieto il forte vento che si è abbattuto sul centro storico ha fatto invece rovesciare il grande albero di Natale in piazza Duomo. Rafforzati i turni di lavoro dei Vigili del fuoco per fare fronte a tutti gli interventi previsti.

Chiusa Al confine fra Umbria e Marche, sulla strada statale 73bis ‘Di Bocca Trabaria’ è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto dal km 16,800 al km 20,000 a causa di una frana avvenuta in località Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino. Il tratto non prevede percorsi alternativi. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.