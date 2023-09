Il maestro pasticcere ternano Favorito al Sana di Bologna

TERNI – Quest’anno alla 35. edizione, in corso fino al 10 settembre del Sana di Bologna (salone internazionale del biologico e del naturale), evento organizzato dalla fiera di Bologna, ci sarà anche il Maestro pasticcere Francesco Favorito di Terni, uno dei massimi esperti mondiali legati al settore delle intolleranze alimentari e gluten-free e free from punto di riferimento per tantissime aziende italiane e multinazionali estere. Il Maestro Favorito è anche fondatore della World gluten free chef academy, prima accademia mondiale di formazione dedicata al settore intolleranze alimentari e free from, con la sua accademia gestirà tutti gli show cooking.

“Quando mi è stato chiesto di partecipare – spiega il Maestro pasticcere Francesco Favorito – ho risposto subito di sì, per una serie di motivo, uno fra tutti portare la città di Terni in una vetrina internazionale come quella del Sana di Bologna. Credo che la nostra città merita di essere protagonista e partecipare a grandi eventi. Inoltre è anche un modo per far conoscere Terni a livello nazionale ed internazionale. Sarà uno straordinario evento e di grande interesse in quanto il settore del gluten free è in forte crescita negli ultimi cinque anni e con grande richiesta di operatori del settore, ma devono avere un’ottima preparazione che significa grande professionalità”.

Show cooking di pasticceria

Francesco Favorito fino al 9 settembre sarà protagonista di show cooking di pasticceria, pizzeria e pasta fresca tutto gluten free. Allergie e intolleranze alimentari sono, a loro volta, fenomeni in crescita e che impattano notevolmente su preferenze e bisogni della popolazione. Basti pensare che il mercato globale degli alimenti free from è stato valutato più di 71 milioni di dollari nell’anno 2022. È stato calcolato che il solo mercato degli alimenti privi di glutine nel 2023 varrà circa 81 milioni di dollari e la previsione è che raggiunga oltre 150 milioni entro il 2028, con una crescita del 13,25 per cento. Nasce in questo contesto la Free from area, il secondo focus-novità di Sana 2023: realizzata in collaborazione con la World Gluten gree chef academy di Maestro Francesco Favorito, la Free From Area darà visibilità a prodotti rivolti alle persone allergiche, intolleranti o particolarmente attente al tema di una sana nutrizione. All’interno dell’area si alterneranno sessioni di formazione per il mondo horeca e cooking demo, con un particolare focus sul pane e i dolci tipici regionali. Il salone internazionale del biologico e del naturale nel segno di tutto ciò che è green, bio, salutare e veg è una eccellenza in cui risuonano grandi nomi.

La 35. edizione di Sana si presenta al pubblico di operatori e professionisti del comparto con oltre 650 aziende espositrici (il 15 per cento delle quali dall’estero), per un totale di 5 padiglioni e circa 20.000 metri quadrati di superficie espositiva. A fare sempre più ricca e attrattiva la principale vetrina per il mercato italiano del bio e del naturale, concorre un nutrito palinsesto di iniziative che, nel fare il punto sull’andamento del settore, ne interpreta e anticipa priorità e tendenze.