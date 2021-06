Il M5S di Conte in Umbria riparte da De Luca e Agea: saranno i referenti per le amministrative

ROMA – Giuseppe Conte, prossimo nuovo capo politico del M5S, ha indicato l’europarlamentare Laura Agea e il capogruppo in Regione Thomas De Luca referenti per la gestione delle elezioni amministrative in Umbria previste il prossimo mese di ottobre, in stretto coordinamento con Emma Pavanelli, Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini, i facilitatori regionali ed i portavoce umbri.

“Durante l’incontro che si è tenuto in conference-call, Giuseppe Conte ha ribadito la volontà e la necessità di portare nella prossima tornata elettorale la spinta dei contenuti del M5S all’interno della nostra regione. Le tematiche – recita un comunicato – che il Movimento non ha mai abbandonato e che saranno tra le priorità anche nel prossimo futuro vanno dalle lotta alle disuguaglianze socio-economiche e alla precarietà, alla vicinanza ai bisogni dei giovani, delle famiglie e delle imprese; dall’impegno per un futuro eco-sostenibile, all’etica pubblica e la legalità nella lotta contro tutte le mafie. Questo sarà sempre il nostro terreno comune anche all’interno del dialogo – si sottolinea – con le forze progressiste che continuerà ad essere coltivato in vista delle amministrative, nel rispetto delle intese che sono già in costruzione in altri territori ma anche nel rispetto dell’autonomia e delle priorità che riteniamo necessarie per i cittadini dell’Umbria. Su tutte la ripresa economica post pandemia e la tutela ambientale. Il proficuo incontro con Giuseppe Conte – conclude il comunicato – è servito a ribadire ancora di più che il Movimento 5 Stelle in Umbria c’è e continuerà a lottare nel rispetto dei principi che da sempre costituiscono la forza e il valore identitario in cui si riconoscono i nostri attivisti”.