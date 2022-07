Il leader di Azione Calenda lunedì 4 a Perugia per presentare il suo libro

PERUGIA – Carlo Calenda sarà a Palazzo dei Priori a Perugia lunedì 4 luglio, alle 19 per presentare il suo libro: “La libertà che non libera”. Lo rende noto il coordinamentgo regionale di Azione Umbria. “Ci fa particolarmente piacere – è detto nella nota, a firma di Giacomi Leonelli, segretario regionale Umbria di Azione e Stefano Giannetti, responsabile Dipartimenti Umbria – che il leader di Azione abbia scelto di passare in Umbria in questo momento, poiché riteniamo che anche qui stia maturando una cultura che vuole finalmente cercare il giusto equilibrio tra bene comune e legittimi interessi individuali”. “Così – è detto ancora nella nota – vogliamo cogliere quest’occasione per riaffermare l’importanza anche nel nostro territorio, di una politica che non cerca di posizionare sé stessa, ma di posizionare la nostra regione all’interno di un contesto italiano ed europeo; che prova a risolvere i problemi con una visione pragmatica e responsabile, senza demandare nulla alle future generazioni. Anche per questi motivi, lunedì pomeriggio sarà piacevole ascoltarsi e tornare a parlare anche a Perugia di politica”.