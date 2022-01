Il ladro dei manoscritti di New York è amerino: in manette Filippo Bernardini

NEW YORK– Un Arsenio Lupin della cultura, che rubava manoscritti inediti agli autori, con l’inganno. Forse solo per il gusto di leggerli prima degli altri. O forse per altro: su questo indagherà l’Fbi che lo ha arrestato. Filippo Bernardini, 29 anni, nativo di Amelia è l’uomo arrestato New York con l’accusa di essersi impossessato, in modo fraudolento, di romanzi inediti, mai finora pubblicati, di alcuni dei più noti scrittori degli ultimi anni. Bernardini, impiegato a Londra dell’ufficio diritti della Simon & Schuster, una delle più grandi case editrici statunitensi rischia 20 anni di carcere per frode telematica e furto di identità. L’uomo è stato arrestato all’aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy.

La truffa

Secondo quanto emerge Bernardini, usando circa 160 identità false molte dei quali simili a quelle delle grandi case editrici, si sarebbe spacciato per editore o scout di case editrici. Secondo quanto riportato dal TGCom “vrebbe impersonato individui dell’industria editoriale per fare in modo che gli autori, incluso un vincitore del premio Pulitzer, gli inviassero manoscritti prima della pubblicazione a proprio vantaggio”. Quale fosse è da capire, visto che poi non li ha messi in vendita in alcun modo. Al momento non sembra che da tutte queste operazioni abbia ricavato qualche vantaggio economico. C’è solo qualche ipotesi: mitomania, ossessione o ricerche di mercato.

Svelato il metodo

Gli agenti hanno svelato il metodo. Studiava la sua vittima, sceglieva accuratamente il profilo da interpretare, preparava una mail falsa e poi piombava sulla sua preda. La maggior parte dei colpi venivano fatti via mail: questo collezionista di testi inediti creava un indirizzo fasullo, magari modificando di poco una mail ufficiale. Gli bastava cambiare il dominio o sostituire qualche carattere per lanciare il primo approccio verso le sue vittime. Metodo banale, certo. Ma era nell’interpretazione del personaggio che Bernardini svelava il suo talento: utilizzava il linguaggio delle varie case editrici per fingersi credibile.

Le vittime

L’elenco delle sue vittime contiene però alcuni degli scrittori più noti degli ultimi anni, da Dan Brown a Margaret Atwood. Da segnalare anche un tentativo di furto all’italiana Elena Ferrante, non andato a segno.