Il Gubbio va in bianco sotto la pioggia: 0-0 con la Virtus Entella

GUBBIO– Sotto una pioggia battente, finisce in bianco Gubbio-Virtus Entella al Barbetti. Il campo allentato non favorisce le giocate: si gioca un po’ nella prima mezzora poi il match scende di ritmo.

Spina e Vazquez hanno una occasione a testa, poi è brivido per il Gubbio al 16′: Barlocco va via sulla sinistra e crossa in area una palla filtrante che per un soffio viene mancata in successione da Merkaj e Faggioli in scivolata a pochi passi dalla porta. Al 31′ occasione Gubbio: disimpegno di Portanova che lancia lungo per Bulevardi che apre per Tazzer, il quale crossa per Vazquez: De Lucia ci arriva in estensione.

Nella ripresa poco o nulla fino al 18′ quando Tascone ci prova da 20 metri trovando pronto Di Gennaro. Entra Mbakogu, ma il Gubbio non si scuote e anzi l’Entella sfiora il gol: orner da sinistra di Barlocco in area, Di Cosmo prova la girata volante con il piede destro, palla che si infrange sull’esterno della rete alla destra del portiere. Subito dopo (37′) ci prova Merkaj dal limite a scaldare i guantoni di Di Gennaro che fa buona presa.

Il tabellino

GUBBIO (3-5-2): Di Gennaro; Portanova, Bonini, Corsinelli; Tazzer (20′ st Morelli), Rosaia (38′ st Francofonte), Toscano, Bulevardi (20′ st Mbakogu), Spina (41′ st Vitale); Arena, Vazquez (38′ st Di Stefano). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Bontà, Artistico. All.: Braglia.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Pellizzer, Reali, Barlocco; Tascone, Paolucci (28′ st Dessena), Rada (49′ st Tenkorang); Morosini (29′ st Di Cosmo); Faggioli (49′ st Favale), Merkaj. A disp.: Borra, Coly, Parodi, Meazzi, Corbari, Palmieri, Clemenza, Doumbia. All.: Volpe.

ARBITRO: Luongo di Napoli (assistenti: Rispoli- Bernasso IV Ufficiale: Caruso)

NOTE:Ammoniti: Reali (E), Pellizzer (E), Paolucci (E), Tazzer (G), Toscano (G), Rada (E), Dessena (E). Angoli: 6-3. Recupero: 0′ pt; 6′ st.