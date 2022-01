Il Gubbio torna in campo contro l’Entella, Di Noia pronto all’esordio

GUBBIO– Torna in campo anche il Gubbio, impegnato domani alle 14.30 a Chiavari contro la Virtus Entella.

Così il tecnico Vincenzo Torrente in conferenza prepartita: “”Incontriamo una squadra tra le favorite del campionato. Ci aspetta una partita diversa dall’andata perchè l’Entella ha trovato continuità con prestazioni e risultati. Ma noi siamo pronti, c’è voglia di fare risultato. Non mancano le difficoltà, con delle assenze difficilmente gestibili, ma vogliamo ripartire con il piede giusto e spero di recuperare anche qualcuno all’ultimo momento nonostante ci si è allenati poco. C’è tanta voglia di giocare da parte dei ragazzi dopo un mese. Cercheremo di dare tutto, senza trovare alibi. Il Covid-19 costringe in generale tutte le squadre di rimescolare le carte e peer me adesso è un campionato falsato: dovremo giocare ogni tre giorni a febbraio ed è assurdo, avrei spostato queste gare più avanti”.

Il debutto

Pronto all’esordio Giovanni Di Noia, ma il Gubbio è ancora sul mercato, cerca un esterno basso ed una punta. Probabile undici ma tutto da valutare. Ghidotti in porta. Difesa con Formiconi, Signorini, Redolfi e Bonini. Centrocampo con Malaccari, Cittadino e Di Noia. Di punta il tridente Fantacci, Sarao e D’Amico