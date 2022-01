Il Gubbio si rinforza con l’ex Fere e Grifo Di Noia

GUBBIO – Il Gubbio si rinforza con Giovanni Di Noia. L’esterno arriva in rossoblu dopo l’esperienza alla Fidelis Andria, dopo aver già giocato con la Ternana e con il Perugia, che ne detiene il cartellino e lo ha girato in prestito al club: “Era l’ultima città dell’Umbria che mi mancava -ha detto – sono pronto a mettermi a disposizione della squadra: spero di poter fare bene e fare qualche gol da fuori,ho dimostrato di saperne fare. Scendere di categoria dopo tanta B per me non è mai stato un problema, vengo da un infortunio, voglio riprendere lo slancio”.