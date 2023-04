Il Gubbio si fa male da solo: la Torres rimonta in 10 e strappa un punto

GUBBIO – Partono subito forte i padroni di casa. Dopo 2’ di gioco a farsi beffe di Garau è Di Stefano che insacca pochi passi di distanza dalla porta sassarese. Al 12’ è invece Diakite con una incornata a pareggiare i conti. Al 19’ ancora una volta i lupi mettono il naso avanti con Di Stefano che con una acrobazia sigla il momentaneo 2-1. Al 29’ Masala si mangia il gol del pareggio davanti a Greco. La formazione ospite resta sotto di un uomo al 32’ a causa dell’espulsione di Carminati per somma di gialli. Nella ripresa il Gubbio prova a difendere il vantaggio ma la beffa arriva nel finale. In pieno recupero, al 47’, Lisai piazza il colpo di testa che vale il 2-2 definitivo.

Il tabellino

GUBBIO-TORRES 2-2 (2-1)

GUBBIO (3-4-2-1): S. Greco; Portanova, Signorini (17′ st Redolfi), Bonini; Morelli (8′ st Corsinelli), Rosaia, Bulevardi (31′ st Vitale), Nicolao; Arena, Di Stefano (8′ st Spina); Vazquez (31′ st Arras). A disp.: Di Gennaro, Semeraro, Tazzer. All.: Braglia.

TORRES (4-4-2): Garau; Fabriani, Carminati, Dametto, Liviero (24′ st Scappini); Saporiti (37′ st Lisai), Masala (24′ st Lora), Urso, Ruocco; Scotto (36′ st Heinz), Diakite. A disp.: Carboni, Antonelli, Girgi, Omoregbe, Gianola, Bonavolontà, Campagna, Tesio. All.: A. Greco.

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri (assistenti: Spagnolo-Sicurello IV Ufficiale Boiani).

RETI: 2′ pt Di Stefano (G), 12′ pt Diakite (T), 19′ pt Di Stefano (G), 47′ st Lisai (T).

NOTE: espulso 32′ pt Carminati (T) per doppia ammonizione; ammoniti Morelli (G), Urso (T), Signorini (T), Fabriani (T), Saporiti (T), Heinz (T)