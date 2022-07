Il Gubbio si è radunato al Barbetti, lunedì via al ritiro

GUBBIO – Raduno e visite mediche per il Gubbio oggi al Barbetti, con la squadra che poi sosterrà il ritiro in sede dal 18 al 30 Luglio. Assente Cittadino, destinato al Trento, diverse le novità. Oltre al centrocampista ex Campobasso Bontà, ecco il portiere Di Gennaro, ex Ternana lo scorso anno, resta Meneghetti, per il quale è stato trovato l’accordo con la Spal.

Aggregato in attesa di firma anche Jerry Mbakogu, che ha già lavorato con Braglia alla Ju Stabia, lo scorso anno all’Apollon Smirne (seconda divisione greca), 279 presenze e 70 reti tra A-B-C. Presenti gli altri nuovi Francesco Corsinelli (dalla Lucchese), Denis Portanova dalla Pistoiese (figlio dell’ex Bologna Daniele) e l’altro figlio d’arte Gabriele Artistico (il papà è Edoardo “Ciccio”) del Parma, lo scorso anno al Monterosi.

Altro possibile arrivo è il difensore Gabriele Morelli, 25 anni, trattativa anche per Giuseppe Carriero, 24 anni, che si è svincolato proprio in queste ore dall’Avellino.

Le amichevoli

L’ufficio stampa fa sapere che si terranno nel corso del ritiro estivo nel mese di luglio tre amichevoli allo stadio Barbetti: il 23 luglio (ore 17.30) con la Roma Primavera, il 27 luglio contro il San Donato Tavarnelle di Lamberto Magrini (ore 17) mentre il 30 luglio si giocherà con l’Alma Juventus Fano (ore 17:30).Programmata anche un’altra amichevole: il 10 agosto il Gubbio giocherà alle ore 18 contro il Trestina, squadra che milita in serie D.

I convocati

PORTIERI: Raffaele Di Gennaro (si aggregherà nei prossimi giorni), Marco Meneghetti

DIFENSORI: Giacomo Bologna, Matteo Bontempi, Francesco Corsinelli, Francesco Lamanna, Marco Migliorini, Denis Portanova, Alex Redolfi, Andrea Signorini, Massimo Tazzer

CENTROCAMPISTI: Francesco Bontà, Danilo Bulevardi, Riccardo D’Angelo, Nicolò Francofonte, Federico Ruggeri, Miguel Sainz Maza

ATTACCANTI: Alessandro Arena, Gabriele Artistico, Jerrry Mbakogu, Doudou Mangni, Manuel Sarao