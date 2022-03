Il Gubbio sfida la Viterbese, Torrente chiede continuità nei risultati

GUBBIO – Il Gubbio di Vincenzo Torrente scende in campo domani alle 17.30 al Barbetti contro la Viterbese. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa.

“Giochiamo contro una squadra con tanti valori e come rosa avrebbe dovuto lottare per i playoff- dice – Si sono anche rinforzati a gennaio e potenzialmente valgono il quinto posto. Ci aspetta una partita difficile contro un’avversaria che ci ha battuto già due volte, perciò stavolta vogliamo batterla. Vogliamo dare continuità per arrivare a 50 punti. Sarà fondamentale fare una grande prestazione con intensità, umiltà e grande rispetto per l’avversario.”

Le ultime

Ancora fuori uso Cittadino, mentre Francofonte non ci sarà per un problema intestinale. Tornano Mangni e Migliorini, pur non al massimo.

Convocati: hidotti, Sergiacomi, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Redolfi, Migliorini, Signorini, Tazzer, Lamanna, Righetti, Malaccari, Sainz Maza, Bulevardi, Di Noia, Fantacci, Sarao, Spalluto, D’Amico, Arena e Mangni.

Gubbio per il Chianelli.

Il Gubbio aderisce alla campagna ‘Daniele Chianelli’ che da oggi fino al 15 aprile raccoglie fondi per la lotta contro i tumori. Fuori dallo stadio sarà possibile acquistare delle Uova di Pasqua per dare un contributo all’iniziativa fondamentale per la ricerca.