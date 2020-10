Il Gubbio pesca dagli svincolati: arriva l’attaccante Gerardi

GUBBIO – Pesca fra gli svincolati il Gubbio per rafforzare l’attacco. Arriva Federico Gerardi, l’anno scorso al Monopoli, nel girone C, dove ha segnato 7 gol. Nato a Pordenone, che vanta una notevole esperienza nei campionati professionistici avendo disputato oltre 350 gare tra Serie A , B e C. Dopo l’esordio nella massima serie con l’Udinese ha vestito le maglie di Pistoiese, Monza, Sangiovannese, Salernitana, Cittadella, Ancona, Portogruaro, Grosseto, Ascoli, Reggina, Como, Feralpisalò, Pordenone, Monopoli e Rimini.