Il Gubbio ora parla lituano: preso il centrocampista Megelaitis

GUBBIO- Vincenzo Torrente, tecnico del Gubbio, lo ha avuto con sè a Lecce, ed ora lo riavrà anche nella sua seconda esperienza umbra. Linas Megelaitis, 31 anni, lituano, è il nuovo centrocampista rossoblù. Reduce dall’esperienza alla Sicula Leonzio, ha firmato sino a giugno 2020. Il nazionale Under 21 conta 12 presenze in questa stagione e altrettante in quella precedente da quando a gennaio è arrivato sull’isola dopo le precedenti esperienze con i salentini, il Latina e prima ancora nel 2015-2016 con le giovanili della Virtus Entella.