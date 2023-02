Il Gubbio non sa più vincere: col Fiorenzuola reti bianche al Barbetti

GUBBIO- Fatica il Gubbio di Braglia e al Barbetti non va oltre lo 0-0 contro il Fiorenzuola.

Locali pericolosi più volte nel primo tempo, ma una delle occasioni migliori del match è per gli emiliani al minuto 20: Dimarco lancia in profondità in area Giani che elude la sorveglianza di Redolfi e di Greco in uscita con un sombrero, e poi prova un tiro di destro a palombella che termina di pochissimo a lato a porta quasi sguarnita.

Il Gubbio risponde al 25′:punizione tagliata in area da Arena con Battaiola che sfiora solo la palla, in agguato c’è Nicolao sul secondo palo ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 41′ occasione ghiotta quando Danovaro sbaglia in maniera clamorosa un disimpegno servendo Vazquez solo davanti al portiere, che però si fa anticipare.

Nella ripresa poche cose da segnalare. Al 12’Morello che salta in velocità Bonini e serve in mezzo Stronati che prova il tiro a girare dal limite, palla che sibila vicino al palo. Al 28′ punizione pennellata in area da Arena, Bontà svetta di testa con la palla che sfiora il montante. Al 40′ batti e ribatti in area con il Fiorenzuola che sfiora il gol ma Greco e Redolfi si immolano.

Il tabellino

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli (38′ st Vitale), Redolfi, Bonini, Nicolao; Rosaia, Toscano (26′ st Bontà), Bulevardi (38′ st Tazzer); Arena; Di Stefano (18′ st Spina), Vazquez (27′ st Arras). A disp.: Meneghetti, Di Gennaro, Semeraro, Dutu, Buzzi, Portanova. All. Braglia (in panchina De Simone perchè squalificato).

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini (29′ st Piccinini), Stronati (43′ st Di Gesù); Sartore (43′ st Egharevba), Giani (31’st Sereni), Morello. A disp.: Sorzi, Frison, Mastroianni, Coghetto, Oddi, Bontempi. All.:Tabbiani.

Arbitro: Gandino di Alessandria (assitenti: Lisi -Bianchi IV Ufficiale Gagliardi)

Note: Ammoniti: Bonini (G), Fiorini (F). Angoli: 4-1. Recupero: 1′ pt; 4′ st.