Il Gubbio non sa più vincere: a Pontedera finisce in bianco

PONTEDERA (3-4-1-2): Melgrati; Perretta, Espeche, Shiba; Serena, Foglia, Barba (44′ st Marianelli), Milani; Catanese; Benedetti (35′ st Mattioli), Magnaghi (24′ st Mutton). A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Martini, Babayoko, Di Meo, Benericetti, Regoli, De Ioannon. All.: Maraia.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Bulevardi (36′ st Malaccari), Cittadino, Di Noia (24′ st Sainz Maza); Arena, Spalluto, Mangni (36′ st Sarao). A disp.: Meneghetti, Aurelio, Tazzer, Lamanna, Righetti, Francofonte. All.: Torrente.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa (assistente. Munerati- Spagnolo IV Uomo Aronne).

Note: Ammoniti Bulevardi (G), Di Noia (P), Foglia (P), Catanese (P). Angoli: 9-8. Recupero: 0′ pt; 4′ st.

PONTEDERA – Il turno infrasettimanale non porta gioie al Gubbio che chiude 0-0 allo stadio Mannucci di Pontedera.

Poche emozioni, centellinate. Locali pericolosi due volte in avvio con Magnaghi e Milani, con la palla che non va dentro, poi al 21′ si vede il Gubbio: Di Noia serve Spalluto che a tu per tu col portiere ci prova, Melgrati para in tuffo. Risponde il Pontedera: Magnaghi dal limite carica il destro e spara in porta, Ghidotti si allunga e ci arriva. Grandi proteste del Pontedera al 27′ per un atterramento in area di Serena da parte di Di Noia non sanzionato.

Mangnii impegna ancora Melgrati, poi brivido alla mezzora: corner di Foglia, Magnaghi schiaccia di testa, palla radente al palo ma fuori. Al 41′ occasione per il Gubbio: Mangni ci prova al volo, anche in questo caso palla che sfiora il palo ed esce.

Nella ripresa Pontedera pericoloso al 13′: Espeche in area verso Magnaghi che decentrato da sinistra tenta la conclusione di sinistro in diagonale, Ghidotti chiude lo specchio e in tuffo si salva a mano aperta. Benedetti manca un tap in su assist di Milani poi ecco Arena che con un diagonale costringe in angolo Melgrati. Foglia impegna altre due volte il Gubbio, poi nient’altro.