Il Gubbio naufraga la Curi, Vazquez consegna il derby al Perugia

PERUGIA-GUBBIO 1-0

PERUGIA (4-3-1-2): 12 Adamonis, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 6 Vulikic, 9 Vazquez (29′ st 7 Paz), 11 Seghetti (16′ st 21 Cudrig), 16 Bartolomei, 25 Morichelli, 26 Santoro (28′ st 23 Lisi), 28 Kouan, 94 Mezzoni. A disp: 22 Furlan (GK), 5 Angella, 7 Paz, 10 Matos, 10 Acella, 20 Ricci, 23 Lisi, 24 Torrasi, 71 Bozzolan, 86 Giunti, 91 Souare. All.: Francesco Baldini

GUBBIO (3-4-1-2): 22 Vettorel, 3 Mercadante (1′ st 8 Rosaia), 4 Tozzuolo (12′ st 6 Casolari), 5 Mercati, 7 Di Massiom, 10 Bulevardi (34′ st 9 Montevago), 11 Udoh, 15 Signorini, 19 Morelli (34′ st 27 Frey), 28 Spina, 90 Portanova. A disp.: 77 Greco (GK), 21 Corsinelli, 3 Dimarco, 25 Guerrini, 27 Frey, 31 Pirrello, 33 Brogni, 38 Di Gianni. All.: Piero Braglia

ARBITRO: Gabriele Scatena di Arezzo

RETI: 9′ pt Vazquez

NOTE: serata umida. Presenti 4877 spettatori (di cui 776 ospiti). Ammoniti Morichelli, Mercati, Vulikic, Baldini (allenatore Perugia), Signorini, Kouan, Braglia (allenatore Gubbio), Frey. Espulso al 29′ st il tecnico Baldini per doppia ammonizione.

PERUGIA – Il Grifo torna a graffiare. Successo di misura pesantissimo nel derby contro il Gubbio andato in scena questa sera (domenica 12 novembre) al Curi. A regalare i tre punti ai biancorossi è stato Federico Vazquez, in forza ai lupi fino alla stagione passata, che con una incornata micidiale al 9’. Il Perugia gioca un ottimo primo tempo, nella ripresa cerca il raddoppio per mettere in cassaforte ma ci riesce. I rossoblù di Braglia non si sono dati per vinti e hanno provato a dare del filo da torcere ai padroni di casa. Da segnalare l’espulsione di mister Baldini al 75’ per doppio giallo causa proteste. Senza dimenticare le sviste del direttore di gara (con un penalty rivendicato e non concesso per parte) e la pioggia di cartellini gialli sventolati.

Primo tempo Baldini scegli il 4-3-1-2. C’è Morichelli in campo dall’inizio. Vazquez confermatissimo come annunciato da Baldini davanti insieme a Seghetti. Udoh al 7’ si mangia la rete del vantaggio non sfruttando una svista di Adamonis. Per la legge del gol mangiato, gol subito gli dei del calcio, due minuti più tardi, baciano in fronte il Perugia. Spennellata di Cancellieri da sinistra, Vazquez stacca e di testa la mette alle spalle di Vettorel: è 1-0 Perugia. Il grande ex di giornata, al 13’, tenta il bis dalla lunga ma non inquadra la porta. Al 15’ va Santoro di testa; l’estremo eugubino cattura coi guantoni. Morichelli trattiene Udoh e al 16’viene sanzionato col giallo. Al 24’ Mercati atterra Santoro ed è ammonito; la successiva punizione battuta da Bartolomei sibila di poco sopra la traversa rossoblù. Al 31’ Udoh si libera, va al tiro e la palla vola alta. Corner per i grifoni al 34’, Vulikic la manda di poco a lato. Al 36’ Spina fa la barba al palo. Vulikic al 40’ viene segnato sulla lista dei cattivi per un contatto irregolare sull’11 eugubino. Giallo anche a Mezzoni al 44’. Tre minuti di recupero e si va negli spogliatoi.

Secondo tempo Si torna a battagliare e Braglia compie due sostituzioni: fuori Mercadante e Mercati, dentro Rosaia e Corsinelli. Al 54’ Seghetti subisce fallo da Rosaia, il signor Scatena non se la sente di assegnare il rigore e lascia correre. Kouan, al 55’, viene servito alla perfezione ma la conclusione non è precisa. Casolari per Tozzuolo nel Gubbio al 57’. Kouan, al 59’, è il quarto giocatore biancorosso che prende il cartellino giallo. Primo cambio per Baldini al 61’, con Cudrig che prende il posto di Seghetti. Al 62’ vengono ammoniti per proteste sia il tecnico del Grifo che Braglia, mentre si becca il giallo pure Bulevardi. Fendente di Kouan al 63’: la sfera scivola fuori. Al 68’ Spina cicca di sinistro. Gli ospiti al 73’ reclamano il penalty dopo un presunto contatto irregolare di Cancellieri su Bulevardi. Bis di rimescolamenti per la formazione di casa: Vazquez e Santoro in panchina e spazio a Lisi e Paz. Mister Baldini al 75’ viene espulso. Al 79’ Bulevardi e Morelli passano il testimone a Frey e Montevago. All’85’, il 25 eugubino commette fallo su Lisi e scatta l’ammonizione. Da punizione Bartolomei impensierisce ma non trova distratto Vettorel. Al 95’ Acella per Kouan. Adamonis dice no a Di Massimo. La fine alla tenzone viene sancita al 96’. Il Grifo soffre e vince con merito.