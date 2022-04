Il Gubbio lotta e ci crede: pari col Modena, che rimanda la promozione in B

GUBBIO-MODENA 1-1 (1-0)

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Righetti, Redolfi, Bonini; Di Noia, Cittadino, Bulevardi; Arena (82′ Tazzer), Spalluto (78′ Sarao), Mangni (61′ D’Amico). A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, D’Angelo, Francofonte, Tazzer, Lamanna, D’Amico, Fantacci, Sarao; All. Torrente

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani (46′ Longo), Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli (58′ Scarsella), Armellino (78′ Giovannini); Minesso (46′ Mosti), Tremolada (58′ Ogunseye); Azzi. A disposizione: Narciso, Piacentini, Baroni, Oukhadda, Renzetti, Di Paola, Scarsella, Duca, Giovannini, Mosti, Longo, Ogunseye. All. Stukelj (Tesser squalificato)

RETI: 45′ Redolfi, 81′ rig. Ogunseye

ARBITRO: Gualtieri Di Asti

AMMONITI: Bulevardi, Mangni, Redolfi, Longo, Ponsi. Espulsi: Bonini

GUBBIO – Lotta, combatte e riesce a strappare un punto alla corazzata Modena il Gubbio questa sera nel corso della sfida intera giocata al Barbetti, rinviando la festa promozione dei canarini. Una prestazione che ha visto in cattedra per quasi tutta la totalità del match la formazione di mister Torrente. I lupi infatti vanno in vantaggio alla fine del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 45′ Redolfi incorna e sigla la rete dell’1-0. I rossoblù gestiscono il vantaggio fino all’82’ quando i canarini di Stukelj (sulla panchina dei gialloblu in sostituzione dello squalificato Tesser) riportano il punteggio in parità. Bonini atterra nell’area emiliana Giovannini; il giocatore eugubino viene espulso ed è assegnato il rigore per la squadra ospite. Dal dischetto Ogunseye insacca ed è 1-1. Un ottimo punto per il Gubbio.