GUBBIO – Manuel Sarao è il nuovo centravanti del Gubbio. La società lo ha annunciato e così si chiude la casella delle trattative sul fronte avanzato. Svincolatosi dal Catania, lo scorso anno per lui 29 presenze ed 8 gol.

Per lui contratto biennale. Sarao, milanese, classe 1989, ha una lunga esperienza in serie C con le maglie di Reggina, Cesena, Virtus Francavilla, Monopoli, Catanzaro, Lumezzane, Giana Erminio, Savona e prima ancora una carriera in D con formazioni lombarde.