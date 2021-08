Il Gubbio fatica e vince solo nel finale con l’Arezzo. Ufficiale l’attaccante Mangni

GUBBIO: Ghidotti; De Rossi (40’ pt Formiconi), Aurelio, Cittadino, Signorini, Redolfi, D’Amico, Oukhadda, Spalluto, Francofonte, Fedato (1’ st Arena). A disp.: Elisei, Bocci, Giombetti, Bontempi, Rossi, Paciotti, Cucchetti. All. Torrente.

AREZZO (4-3-1-2): Colombo (1’ st Paci); Mastino (1’ st Nobile), Lomasto (1’ st Biondi), 11 Marchetti (39′ st Recine), Pinna (22′ st Memushi); Marras D. (1’ st Apolloni), Aliperta (21′ st Mancino), Panatti (1’ st Evangelista); Strambelli (31′ st Tordella); Sparacello (21′ st Muzzi), Foggia (1’ st Cutolo). A disp.: Fraraccio, Pittaccio. All:Mariotti.

MARCATORI: 44′ st Spalluto.

GUBBIO – Il Gubbio fatica contro l’Arezzo retrocesso in D e vince solo nel finale. Il nuovo arrivo, l’attaccante Doudou Mangni, preso a titolo definitivo dal Catanzaro, resta a guardare. Al 7′ Arezzo pericoloso con Strambelli, bravo Ghidotti a deviare il tiro dell’attaccante aretino, a seguire palo del Gubbio con Cittadino. Gubbio pericoloso anche alla mezzora: assist di Spalluto per D’Amico, tiro dell’esterno ex Samp e palla deviata in angolo dal portiere Colombo. Al 33′ rossoblù ancora pericolosi con Oukhadda che mette in mezzo un pallone velenoso salvato a mezzo metro dalla linea di porta dal recupero di un difensore aretino.

La ripresa para dazio al caldo e di gioco se ne vede poco. La prima vera occasione è al 17′ con Arena e Oukhadda che si fanno vedere. Il tiro di quest’ultimo s’alza di poco. Un minuto e D’Amico, lanciato da Cittadino, colpisce l’esterno della rete. Al 20′ un diagonale di Cittadino si spegne a lato. Poi al 46′ ecco il gol: lampo di Arena per Spalluto che insacca di piatto.