Il Gubbio fa suo il recupero contro la Recanatese

GUBBIO- Il Gubbio fa suo il recupero del match rinviato per neve a Novembre: 3-1 alla Recanatese.

Le reti. Minuto 8′: contatto in area Corsinelli- Quacquarelli, rigore che Chierico piazza nell’angolo basso. Raddoppio al 27′ segna acquisto Bernardotto, che corre verso la porta, supera in velocità Veltri, entra in area e con il piattone destro insacca la sfera radente a fil di palo, freddando Meli in uscita. Al 3′ di recupero tris rossoblu: Chierico inventa sulla trequarti e lancia in area Bernardotto, dopo un batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Bumbu che di destro mette in rete. Nella ripresa i marchigiani accorciano con Sbaffo: corner calciato in area da Lipari, colpo di testa dell’ex Fermana che piega le mani di Vettorel, la palla sbatte sul palo interno e si insacca in rete.

Il tabellino

GUBBIO (4-3-2-1): Vettorel; Corsinelli (47′ st Frey), Pirrello, Tozzuolo, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu (13′ st Portanova); Spina (13′ st Udoh), Chierico (1′ st Rosaia); Bernardotto (38′ st Montevago). A disp.: Greco, Morelli, Dimarco, Signorini, Brogni, Guerrini. All.: Braglia.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Veltri, Ferrante, Quacquarelli (1′ st Peretti); Longobardi (18′ st Ferretti), Morrone, Prisco (38′ st Raparo), Carpani, Pelamatti (1′ st Lipari); Melchiorri (1′ st Ahmetaj), Sbaffo. A disp.: Mascolo, Ricci, Egharevba, Topa. All.: Pagliari.

Reti: 8′ pt Chierico (G) rigore, 27′ pt Bernardotto (G), 48′ pt Bumbu (G), 7′ st Sbaffo (R).

Arbitro: Castellone di Napoli (Scardovi di Imola e Giudice di Frosinone); quarto uomo: Giordani di Aprilia.

Ammoniti: Chierico (G), Mercati (G), Vettorel (G), Sbaffo (R). Angoli: 1-2. Recupero: 4′ pt; 4′ st. Spettatori: 828 (di cui 621 abbonati); 15 di Recanati nel settore ospiti.