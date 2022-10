Il Gubbio è di marmo a Carrara: batte i gialloblù ed è primo in classifica

CARRARA – Gran colpo del Gubbio che vince a Carrara 2-0 e si issa in testa alla classifica.

Lupi subito avanti: dalla destra Morelli mette in area una palla che viene deviata con il braccio da Imperiale e l’arbitro indica subito il dischetto. Tira Vazquez e non sbaglia, portiere spiazzato. Dopo appena 3′ potrebbe addirittura arrivare un secondo rigore, ma per i locali: per un contrasto in area su Capello, ma l’arbitro stavolta fa proseguire tra le proteste degli apuani. Cicconi sfiora il palo al 16′ e poi impegna Di Gennaro, ma l’occasione migliore per i locali è al 27′: spiovente in area da calcio piazzato di Schiavi, dopo una respinta la palla arriva sui piedi di Pasciuti che prova la botta, ma Bonini è ben piazzato davanti al portiere e respinge, Rosaia e Mbalogu vanno entrambi vicini al raddoppio, ma il primo tempo si chiude 0-1

Gubbio sempre arrembante anche nella ripresa: al 6′ Spina mette in mezzo per Mbakogu che al volo impegna Satalino, poi i locali protestano per un presunto braccio in area di Portanova su tiro di capello, ma l’arbitro lascia correre. Vengono espulsi Bozhanaj e De Simone, poi il Gubbio raddoppia: Imperiale sbaglia e favorisce Arena che sguscia via sulla trequarti, entra in area e con un rasoterra di sinistro fredda Satalino in uscita.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-2): Satalino; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini (1′ st Frey), Andreoli (10′ st Bozhanaj), Pasciuti (30′ st Cerretelli), Schiavi, Cicconi; Capello, Giannetti (23′ pt D’Auria). A disp.: Rovida, Folino, Coccia, Samele, Marino, Energe. All.: Dal Canto.

GUBBIO(4-2-3-1): Di Gennaro; Morelli, Portanova (25′ st Signorini), Redolfi, Bonini; Toscano, Rosaia (25′ st Bulevardi); Arena, Vazquez (25′ st Corsinelli), Spina (34′ st Di Stefano); Mbakogu (10′ st Artistico). A disp.: Meneghetti, Corsinelli, Semeraro, Tazzer, Bontà, Francofonte, Vitale. All.: Braglia.

Arbitro: De Angeli di Milano (assistenti: Laghezza- Barbiero IV Ufficiale: Isoardi).

Reti: 11′ pt rig Vazquez (G) 45′ st Arena (G).

Note: Espulsi: 24′ st Bozhanaj (C) per fallo su chiara occasione da gol; 33′ st De Simone (G) per proteste. Ammoniti: Portanova (G), Pasciuti (C), Spina (G), D’Ambrosio (C), Schiavi (C), Redolfi (G), Capello (C), mister Braglia (G), Vazquez (G), Morelli (G). Angoli: 3-7. Recupero: 1′ pt; 6′ st.