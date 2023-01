Il Gubbio continua a corrente alternata: ad Alessandria perde di misura

ALESSANDRIA – Grigio come il momento del Gubbio, ma anche come la maglia dell’Alessandria che vince 2-1 contro i Lupi.

Il match

Locali subito arrembanti. Al minuto 8 assist volante di Guidetti per Lamesta che calcia al volo di sinistro dal limite con la palla che lambisce il palo. Poi il vantaggio locale: Guidetti serve in profondità Galeandro che fa sponda sulla trequarti verso Nichetti che a sua volta lancia in porta Lamesta che con il piattone di sinistro insacca la sfera a fil di palo con una conclusione rasoterra. Reazione Gubbio: Bulevardi serve Vazquez che dalla trequarti lancia in porta Mbakogu che si trova a tu per tu con il portiere ma il suo sinistro va a sbattere proprio sul corpo di Liverani in uscita. Il tempo prosegue vivace, con occasioni buone per Sylla, Corsinelli e Bulevardi, senza però che il risultato cambi.

Al 12′ della ripresa rigore per il Gubbio. Mbakogu che si invola verso la porta, esce il portiere Liverani intervenendo appena fuori dall’area entrando in contrasto con l’attaccante nigeriano. Tira Vazquez ma Liverani para, sulla respinta però il più lesto di tutti è Bulevardi che di destro ribadisce la sfera in rete.

Al 35′ di nuovo avanti i piemontesi con Martignago che carica il destro e di prima intenzione calcia angolato rasoterra. Al 43′ invece Bulevardi mette la palla in rete ma l’arbitro ferma tutto per una presunta carica sul portiere.

Il tabellino

ALESSANDRIA (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Sini, Bellucci, Nunzella; Nichetti, Guidetti; Lamesta (42′ st Rota), Galeandro, Gazoul (25′ st Ghiozzi); Sylla (25′ st Martignago). A disp.: Marietta, Dyzeni, Mionic, Rizzo, Lombardi, Pellitteri, Ascoli, Ventre, Morando. All.: Rebuffi.

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Portanova, Dutu, Bonini (24′ st Bontà); Morelli, Rosaia (38′ st Di Stefano), Bulevardi, Corsinelli; Spina (32′ st Toscano), Vazquez (38′ st Vitale), Mbakogu. A disp.: Meneghetti, Semeraro, Tazzer, Ahmetaj, Guerrini. All.: Braglia.

Arbitro: Di Graci di Como (assistenti: Pascali-Porcheddu IV Ufficiale Dania)

Reti: 20′ pt Lamesta (A), 12′ st Bulevardi (G), 35′ st Martignago (A).

Note: Ammoniti: Nunzella (A), Morelli (G), Lamesta (A), Bulevardi (G), Portanova (G), Vitale (G). Angoli: 2-2. Recupero: 0′ pt; 6′ st. Al 12′ st Liverani (A) para un rigore a Vazquez.