Il Gubbio chiude l’anno solare con una sconfitta a Montevarchi

MONTEVARCHI – L’anno solare del Gubbio si chiude con una sconfitta a Montevarchi. I toscani vincono in rimonta 2-1.

Il Gubbio passa avanti al 41: dalla trequarti Arena con il sinistro calcia una punizione tagliata in area dove il portiere Mazzini esce frettolosamente a vuoto, così Redolfi con un tocco morbido di testa deposita la sfera in rete a porta completamente sguarnita. Il Gubbio a questo punto era già in dieci per il rosso a Portanova per fallo di mano su Kernezo e la formazione locale, poco dopo aveva centrato la traversa in spaccata con Jallow.

Il Gubbio in 10 subisce la rimonta. Il palo di Saporiti è l’antipasto al pari: Marcucci pennella in area una punizione, dopo una mischia la palla arriva sui piedi di Giordani che calcia in diagonale di destro e la palla va nell’angolo lontano.Al 38′ calcio di rigore per i locali quando Saporiti lancia in area Giordani in area che calcia in mezzo ma la palla viene intercettata con il braccio da Redolfi. Dal dischetto lo stesso Giordani non sbaglia

Il tabellino

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Mazzini; Fiumanò (1′ st Bassano), Bertola, Tozzuolo; Pietra (20′ st Cerasani), Marcucci (44′ st Biagi), Nador, Lischi; Giordani; Jallow, Kernezo (1′ st Saporiti). A disp.: Giusti, Rossi, Boccadamo, Manè, Italeng, Alagna. All.: Banchini.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Morelli, Rosaia (27′ st Bontà), Toscano (18′ st Francofonte), Corsinelli; Arena (18′ st Vitale); Vazquez (27′ st Mbakogu), Di Stefano (3′ pt Meneghetti). A disp.: Signorini, Bulevardi, Ahmetaj, Spina. All.: Braglia.

Arbitro: Cherchi di Carbonia (assistenti: Pintaudi- Martinelli IV Ufficiale: Andreano)

Reti: 41′ pt Redolfi (G), 35′ st Giordani (M), 38′ st Giordani (M) rigore.

Note: Espulsi: 2′ pt Di Gennaro (G) per tocco di mani fuori area; 34′ pt Portanova (G) per doppia ammonizione; 32′ st il ds del Gubbio Mignemi (G) Ammoniti: Fiumanò (M), Marcucci (M), Bassano (M), Toscano (G), Saporiti (M). Angoli: 3-1. Recupero: 5′ pt; 6′ st.