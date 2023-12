Il Gubbio chiude l’anno solare con un colpo a Rimini

GUBBIO – Il Gubbio chiude l’anno solare battendo 2-1 il Rimini in trasferta. Le reti: al 11’Calcio di punizione conquistato sulla destra da Corsinelli. Battuta corta di Chierico a servire Di Massimo, che lasciato libero in area infila Colombi sul primo palo.. Al 3’Palla persa dal Rimini in fase di impostazione dal basso, Chierico serve in verticale Udoh solo davanti a Colombi, da due passi. L’ex Cesena angola il tiro, ma Colombi con un perfetto “leva gamba” si oppone deviando sulla sua destra. A seguire traversa del Rimini: sugli sviluppi della punizione, la palla deviata di testa da un difensore viene rimessa tesa dalla destra in area, Cernigoi sfiora, la palla carambola su Pietrangeli, all’altezza del secondo palo, e finisce sulla traversa. Al 33′ rasoiata dai 25 metri di Bulevardi, Colombi respinge come può il rasoterra, Udoh scaraventa sotto la traversa. Nel recupero gol del Rimini: angolo da sinistra, uscita incerta di Vettorel, Lombardi tocca di testa e Ubaldi gira a rete.

Il tabellino

RIMINI (4-3-3):Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis, Langella, Delcarro (25’st Iacoponi); Lamesta (38’st Lombardi), Morra (38’st Ubaldi), Cernigoi (25’st Selvini).

A disp: Colombo; Stanga, Gorelli, Acampa; Marchesi, Leoncini. All Troise

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Corsinelli, Pirrello, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari (21’st Tozzuolo), Bulevardi; Chierico (35’st Rosaia) – Udoh (50’st Guerrini), Di Massimo (79′ Montevago). A disp: Greco, Frey, Dimarco, Brogni, Spina. All Braglia

ARBITRO: Luongo di Napoli

MARCATORI: 11’pt Di Massimo (G), 33’st Udoh (G) 50’st Ubaldi (R)

NOTE Espulso: Semeraro (R). Ammoniti: Di Massimo, Casolari, Chierico, Udoh, Corsinelli, Pirrello. Spettatori 2924.. Angoli 3-2. Recupero 1′ pt, 12′ st